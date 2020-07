Boeing nu mai produce avioane 747 jumbo jet

Modelul care a lansat conceptul de avion de mari dimensiuni (biculoar), 747 jumbo jeteste la sfarsit de drum, conducerea companiei americane Boeing Co. a decis sa nu mai produca avioane, punand capat unei cariere de 50 de ani, informeaza Bloomberg.

Astfel, Boeing 747 este un model emblematic pentru industria aeronautica incepand de la intrarea sa pe piata in anul 1970. Denumit „Queen of the Skies”, Boeing 747 are un design original marcat de „cocoasa” anterioara.

Insa angajatii Boeing nu au fost informati inca, dar conducerea companiei ar fi decis ca dupa ce vor fi terminate cele 15 aparate comandate.

Ultimul 747-8 va iesi de pe liniile de asamblare ale uzinei de la Seattle peste aproximativ doi ani, potrivit unor surse din interiorul companiei.

Dar si rivalul european Airbus a anuntat inca, de anul trecut, ca va pune capat programului A380, urmand sa mai produca si sa livreze doar 17 aeronave de acest fel pana in 2021.

Astfel, sfarsitul Boeing 747 si Airbus A380 se datoreaza faptului ca liniile aeriene s-au indreptat spre avioane cu doua motoare care sunt capabile sa zboare pe distante lungi. In plus, pandemia de Covid-19 a pus producatorii de avioane mari in situatia in care trebuie sa caute cu disperare cumparatori.

„S-a dovedit ca numarul rutelor pentru care ai nevoie de avioane ultra mari este incredibil de mic”, a declarat Sash Tusa, analist la Agency Partners.

Boeing 747 a fost cel mai mare avion de pasageri din lume si pana acum au fost livrate peste 1.571 de exemplare, timp de trei decenii, insa ritmul de productie pentru acest model a scazut de la 1,5 aparate pe luna in luna iunie 2015, pana la sase exemplare pe an incepand din 2016. In aceste conditii, analistii estimeaza ca Boeing a pierdut 40 de milioane de dolari pentru fiecare avion 747 pe care l-a construit incepand din 2016.

„Daca construiesti o jumatate de avion pe luna cel mai probabil acesta nu este cel mai profitabil program al tau”, spune George Dimitroff, de la firma de consultanta Cirium.

Actual, Boeing are comenzi pentru 15 avioane 747 toate pentru a fi utilizate drept avioane de transport de marfa. 12 din aceste avioane vor merge la firma de curierat United Parcel Service Inc., iar soarta restului avioanelor este neclara avand in vedere ca sunt implicate intr-o disputa cu grupul rusesc Volga-Dnepr Group.

Sursele citate de Bloomberg sustin ca Boeing a contactat alti posibili clienti americani pentru a cumpara restul de trei aparate.