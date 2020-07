Grupul GFG de la Galaţi analizează posibile achiziţii

Pe fondul scaderilor provocate de pandemia de coronavirus, conglomeratul GFG Alliance, detinut de omul de afaceri indian Sanjeev Gupta, este interesat sa preia si alte active, transmite Bloomberg.

Grupul GFG a cheltuit miliarde de dolari achizitionand, pe plan global, facilitati de producere a metalelor care se confruntau cu probleme financiare. In ultimii ani, compania a achizitionat active in Romania, Cehia, Italia, Belgia, Luxemburg si Macedonia de Nord.

Astfel, GFG este „un grup foarte activ pe piata de fuziuni si achizitii”, a declarat directorul de investitii Jay Hambro. Chiar daca in prezent compania este preocupata de preluarea unui combinat de aluminiu din Belgia, „urmarim in continuare si alte oportunitati”, a spus Hambro.

Pandemia de coronavirus si apoi carantina a redus calatoriile si turismul mondial, a redus de asemenea cererea pentru o serie de materiale precum otelul si aluminiul. In plus, au fost afectate vanzarile de automobile, nave si avioane si au fost amanate multe proiecte de amploare.

„Piata aluminiului s-a confruntat cu o situatie dificila din cauza pandemiei. Si asta a lovit serios mai multi producatori”, a apreciat Hambro.

Pe fondul prabusirii recente a sectorului manufacturier global, cresterea rapida a operatiunilor controlate de Sanjeev Gupta a ridicat unele semne de intrebare cu privire la finantare. Grupul GFG, care are 35.000 de angajati la nivel mondial, anunta luna trecuta ca mizeaza pe „imbunatatirea eficientei cu pana la 30%” adaugand ca nu poate evita reducerile de personal avand in vedere diminuarea cererii pentru otel si aluminiu.

Asadar, GFG intentioneaza sa acceseze pietele de capital pentru companiile sale, Liberty Steel Group, Alvance Aluminum si SIMEC. Potrivit lui Jay Hambro acest lucru poate fi facut prin vanzarea de actiuni sau emiterea de obligatiuni, adaugand insa ca nu exista planuri imediate pentru astfel de tranzactii.

Chiar daca Sanjeev Gupta este renumit pentru achizitiile sale in industria siderurgica, Jay Hambro a spus ca in prezent grupul analizeaza cu atentie oportunitati de a prelua noi active in domeniului aluminiului. La fel ca si rivalii Rio Tinto Plc., Norsk Hydro ASA si United Co. Rusal Plc, GFG crede ca sunt oportunitati de crestere pe piata aluminiului verde.

Chiar si asa, GFG ar putea prelua active care in prezente sunt alimentate cu combustibili fosili, daca considera ca exista potential pentru ca ulterior sa faca tranzitia la o sursa de energie mai verde. De altfel, GFG face deja acest lucru cu activele sale siderurgice din Romania si Africa de Sud, a spus Hambro.

In luna iulie 2019, Liberty Steel a platit 740 de milioane de euro pentru a prelua o serie de otelarii din Cehia, Romania, Macedonia de Nord, Italia si Belgia de la grupul ArcelorMittal.