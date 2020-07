In urma controalelor la ‘piraţi rutieri’ 250 de maşini imobilizate

Pentru a depista soferii care efectueaza transport ilegal de persoane, asa numitii „pirati rutieri”, politistii din toate judetele, au efectuat controale si au imobilizat peste 250 de masini, informeaza vineri IGPR.

„Incepand din luna februarie pana la sfarsitul lunii iunie, la nivel national, sub coordonarea Directiei Rutiera din Inspectoratul General al Politiei Romane, politistii rutieri si de investigare a criminalitatii economice au actionat pentru depistarea celor care efectueaza transport neautorizat de persoane. Astfel, in cinci luni, au fost controlate peste 110.000 de autovehicule. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 11.020 de sanctiuni contraventionale (dintre care 549 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, alte 150 la Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, 10 pentru nerespectarea OUG nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto)”, se arata intr-un comunicat transmis AGERPRES.

Astfel, conducere sub influenta bauturilor alcoolice, depasire neregulamentara, neacordare prioritate vehicule si pentru lipsa ITP, au fost cele mai multe amenzi (1.386) date de acestia.

In aceeasi ordine de idei, au fost retinute aproape 2.000 de permise de conducere si retrase peste 1.000 de certificate de inmatriculare, iar in cazul a 256 de autovehicule s-a dispus imobilizarea, ca urmare a constatarii faptului ca erau utilizate pentru efectuarea transportului ilegal de persoane.

Au fost constatate si intocmite dosare penale pentru: 490 de infractiuni, 333 fiind la regimul rutier si 4 de evaziune fiscala, pe

Alaturi de politisti rutieri si de investigarea criminalitatii economice, pentru aceste activitati, au fost angrenati si specialisti ai Registrului Auto Roman si ai Inspectoratului Teritorial de Munca.