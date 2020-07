Air France se gandeste sa renunte la 16% din forţa de muncă

Pe fondul crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19) si a lipsei de cereri, Air France a confirmat ca intentioneaza sa renunte la aproximativ 7.500 de angajati, inclusiv 1.0000 de la subsidiara „HOP!”, transmite Reuters.

Fiind parte a grupului franco-olandez Air France-KLM, operatorul aerian, a anuntat ca in cea mai dificila perioada a crizei a inregistrat pierderi de 15 milioane de euro pe zi, in timp ce veniturile au scazut cu 95%. iar compania nu se asteapta ca traficul sa revina la nivelul din 2019 inainte de 2024.

in acest context, Air France intentioneaza pana in 2022 sa renunte la aproximativ 6.500 de angajati, sau 16% din forta de munca a operatorului aerian francez, iar alte 1.020 de locuri de munca vor fi reduse in urmatorii trei ani la subsidiara regionala „HOP!”.

Dar, in aprilie un acord de salvare de sapte miliarde de euro pentru Air France, acordat de guvernul Frantei a cerut operatorului aerian sa evite disponibilizarile, desi a recunoscut ca firma se confrunta cu o situatie extrem de dificila.

In aceeasi ordine de idei, Air France a precizat, intr-un comunicat, ca va da prioritate plecarilor voluntare, pensionarilor anticipate si mobilitatii angajatilor, dar nu a exclus concedierile.

Astfel, guvernul Olandei a anuntat, saptamana trecuta, ca va furniza companiei KLM un pachet de asistenta financiara de 3,4 miliarde de euro, pentru a o ajuta sa supravietuiasca in timpul pandemiei.

„Acest pachet este necesar pentru a ne asigura ca KLM si Air France isi vor indeplini in continuare rolul important pe care il au in economie. In ultimele saptamani, am incercat sa atenuam efectele negative cat mai mult posibil”, a declarat ministrul olandez de Finante, Wopke Hoekstra.

Operatorul aerian trebuie sa reduca costurile cu 15%. Si alariile pilotilor vor fi reduse cu pana la 20%, dar, nu s-a vorbit de concedieri, insa Hoekstra a avertizat ca unele reduceri sunt inevitabile. Fiindca KLM are aproximativ 30.000 de angajati.

Grupul care este lider de piata pe zborurile lung-curier cu plecare din Europa, ce ofera acces la o retea care acopera 314 de destinatii in 116 tari, prin companiile Air France, KLM Royal Dutch Airlines si Transavia. Iar, statul francez si cel olandez detin fiecare 14% din actiunile Air France-KLM.