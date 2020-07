Plata cu cardul este o normalitate

Cardul este instrumentul bancar utilizat de catre un numar foarte mare de persoane motiv pentru care acesta tinde sa inlocuiasca banii fizici. Multi dintre noi primesc salariul pe card, fac plati si cumparaturi cu ajutorul cardului, ceea ce face ca acesta sa fie cel mai utilizat instrument bancar. Acest aspect a fost inteles si de catre comercianti motiv pentru care acestia s-au dotat cu POS pentru a le putea permite clientilor sa plateasca cu ajutorul cardului. Utilizarea unui POS ofera o serie de avantaje, cateva dintre cele mai importante fiind prezentate in continuarea acestui articol.

Ce este POS-ul si care sunt motivele pentru care trebuie utilizat?

POS-ul este un terminal care este utilizat pentru citirea cardurilor bancare astfel incat plata sa fie realizata cu ajutorul cardului bancar. Utilizarea POS-ului este reglementata de catre legislatia aflata in acest moment in vigoare. Traim intr-o societate in care tehnologia joaca un rol din ce in ce mai important, acest fapt venind la pachet cu foarte multe beneficii. Plata cumparaturilor sau a facturilor nu putea face nota discordanta cu avansul tehnologiei pe care la inregistrat societatea in care traim. Inainte de a prezenta care sunt cele mai importante motive pentru care trebuie utilizat POS-ul, trebuie mentionat faptul ca in momentul de fata exista 2 tipuri de POS-uri, si anume:

POS-uri fixe. Acest tip de POS este conectat la intreaga infrastructura de vanzare. POS-uri mobile. Acestea sunt utilizate pentru plata cumparaturilor livrate la domiciliul clientilor.

In momentul de fata, POS-ul este utilizat in majoritatea locatiilor din care ne facem cumparaturile, indiferent de tipul de cumparaturi. Aceasta situatie se datoreaza si faptului ca utilizarea unui POS ofera o serie de beneficii, cateva dintre cele mai importante fiind urmatoarele:

Tranzactiile se realizeaza intr-un timp foarte scurt ceea ce face ca timpul de asteptare al clientilor sa fie mult diminuat. Acest detaliu este si in beneficiul proprietarilor de afaceri pentru ca utilizand un astfel de instrument au posibilitatea de a onora mult mai multe plati.

Este un instrument de marketing pentru ca poate fi utilizat in procesul de fidelizare al clientilor.

Utilizarea unui POS permite o administrare mult mai eficienta a afacerii pentru ca un astfel de instrument vine la pachet cu diferite softuri care ofera anumite tabele si grafice extrem de importante in buna gestionare a afacerii.

Concluzii

Plata la pos este in momentul de fata o normalitate, aceasta modalitate de plata fiind imbratisata de un numar din ce in ce mai mare de comercianti. Dupa cum bine se poate observa si din cadrul acestui articol, POS-ul este un instrument care ofera avantaje atat clientilor cat si proprietarilor de afaceri. De asemenea, este unul dintre instrumentele care contribuie cu succes la reducerea evaziunii fiscale. Este un detaliu foarte important avand in vedere nivelul ridicat al evaziunii fiscale din tara noastra. In concluzie, pentru a putea avea o afacere apreciata de un numar cat mai mare de clienti este necesar ca in cadrul respectivei afaceri sa fie utilizat sistemul de plata POS. Doar in felul acesta poate fi redus timpul pe care il petrece clientul la ghiseul de plati.