Ministrul Mediului a anunţat o investiţie de 3,17 milioane de euro

Un proiect de 3,17 milioane de euro, pentru Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA), care va fi extinsă cu 60 de staţii de monitorizare noi, a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe.

„Măsurile pe care le iau autorităţile locale de cele mai multe ori nu reuşesc să fie o contrapondere la această poluare. De aceea, poluarea aerului acţionează peste tot în Europa, dar şi în ţara noastră, mai ales în marile oraşe, ca o pandemie tăcută. După mulţi ani de aşteptare, astăzi suntem în măsură să vă anunţăm că facem cea mai mare investiţie în monitorizarea calităţii aerului din România, din ultimii zece ani. Pregătim, şi va fi urcată în această săptămână, licitaţia pentru extinderea Reţelei de Monitorizare a Calităţii Aerului cu peste 60 de staţii noi care să măsoare aerul din toată ţara. După cum bine ştiţi, Reţeaua are în acest moment 148 de staţii în funcţiune la nivel naţional. Prin extinderea ei vom creşte punctele de măsurare a poluanţilor din aer cu 40%, ajungând astfel la 208 staţii de măsurare a calităţii aerului la nivel naţional. Întreaga investiţie pe care o face ministerul în această modernizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului este de 3,17 milioane de euro, din care 2,17 milioane de euro sunt bani de la Administraţia Fondului pentru Mediu, iar un milion de euro bani ce vin din fonduri europene, prin POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), mai exact 5 milioane de lei”, a afirmat Alexe.

Iar în cursul acestei săptămâni va mai fi lansată şi licitaţia pentru dezvoltarea unei reţele formată din 50 de senzori de măsurare a calităţii aerului, spune ministrul de resort.

„În plus, vom lansa în această săptămână licitaţia şi pentru a dezvolta o reţea de 50 de senzori de măsurare calităţii aerului. După cum bine ştiţi, sunt cred că şi ministrul care s-a întâlnit de cele mai multe ori cu reprezentanţii reţelelor independente de senzori privind măsurarea calităţii aerului. Am avut şi avem în continuare acest grup de lucru, pentru că vrem să avem o colaborare cât mai bună şi să creionăm împreună aceşti indicatori pe care ar trebui să-i respecte amplasarea senzorilor, să vedem exact ce putem face împreună pentru a aduce plus valoare proiectelor privind calitatea aerului pe care administraţiile publice locale ar trebui să le realizeze. Suntem prima autoritate de mediu din Europa care va avea o reţea proprie de senzori în administrarea sa. Vrem să facem acest lucru pentru că o observăm şi la nivel naţional, şi la nivelul oraşelor mari din ţara noastră, că se dezvoltă aceste reţele independente de senzori. Vrem să facem acest lucru tocmai pentru a veni în sprijinul lor, astfel încât şi ei să-şi calibreze reţelele în funcţie de staţiile noastre de măsurare a calităţii aerului, singurele acreditate şi omologate de Comisia Europeană şi care furnizează date către Comisia Europeană în baza cărora se fac statisticile la nivel naţional”, a spus oficialul.

In Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, staţiile vor fi de două tipuri, respectiv: 30 de staţii analizoare care măsoară strict PM10 şi PM 2,5, şi care oferă informaţii despre concentraţii în timp real pentru fiecare oră în parte, precum şi 30 de staţii care vor fi prelevatoare, a precizat acesta.

„Acestea sunt echipamentele care măsoară toţi poluanţii timp de 24 de ore, continuu, pentru a stabili o medie a zilei. Aşa obţinem numărul de zile cu depăşiri pe an la diferiţi poluanţi, date pe care le raportăm şi către Comisia Europeană”, a subliniat Costel Alexe.

Astfel, 65% dintre noile staţii vor fi amplasate în Bucureşti şi vor fi de două tipuri.

„E normal să fie aşa dacă ne gândim că astăzi avem o condamnare la Curtea Europeană de Justiţie cu depăşirile pe PM10. Avem procedură de infringement şi pe Nox tot la nivelul Capitalei, plus alte patru centre urbane din ţară. Cele mai multe sesizări le avem din partea bucureştenilor atunci când vorbim de calitatea aerului. În prezent, aerul din Capitală este măsurat cu opt staţii care înregistrează valorile poluanţilor timp de 24 de ore, continuu, pentru stabili o medie a zilei”, a spus ministrul de resort.

Aşadar, Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului din Bucureşti va fi extinsă cu 27 de staţii noi, dintre care 12 staţii vor fi de trafic şi vor fi amplasate în Piaţa Victoriei, Pasajul Muncii, Iuliu Maniu, Aviatorilor, Giurgiului, Piaţa Sudului, Colentina, Dristor, Mihai Bravu, Unirii, Piaţa Romană, Barbu Văcărescu şi 13 Septembrie, iar alte 12 staţii vor fi de fond urban, ar urma să monitorizeze în fiecare oră poluarea aerului din alte surse şi vor fi montate Bucureştii Noi, Străuleşti, Chiajna-Rudeni, Corbeanca, Giuleşti, Pipera, Văcăreşti, Unirii – zona Mitropoliei, Primăverii, Colentina, zona stadionului Lia Manoliu şi zona de la Monitorul Oficial.

„Restul de trei staţii noi vor monitoriza aerul 24 de ore continuu şi vor stabili media zilei. Acestea vor fi amplasate în Bragadiru, Chiajna şi Pajura”, a menţionat şeful de la Mediu.

În ceea ce priveşte reţeaua de senzori, Alexe a susţinut că va fi dezvoltată în Bucureşti. „Vrem să avem cea mai diversificată răspândire, o cât se poate de bună amplasare a lor, pentru a avea o evidenţă şi un model numeric cât se poate de bun pentru capitala ţării”, a explicat acesta.

În prezent, în Bucureşti, există opt puncte de măsurare a calităţii aerului amplasate în zonele: Cercul Militar Naţional, Lacul Morii, Titan, Baloteşti, Măgurele, Bucur Obor, Drumul Taberei şi Berceni.