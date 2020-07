Experienta din Elvetia – model de investitie in fizioterapia din Bucuresti

Trebuie sa fii in mod egal pasionat si incapatanat. Investitia, da, incepe cu calcule… ca de medicinist, poate neinchegate bine din punct de vedere contabil. Stii insa ca sanatatea e un domeniu special din punct de vedere business, chiar la nivel de clinica de fizioterapie. Si pui la bataie pasiunea pentru profesie, sfaturile unui economist si increderea ca vei face bine oamenilor.

Cand, unde, de ce?

Inceputul este cu nopti nedormite, nimic nou. Cu putina tahicardie lansezi cabinetul de recuperare medicala in Bucuresti, sectorul 3, intr-o zona frumoasa si usor accesibila viitorilor tai pacienti. Treci de perioada de criza si de 10 ani cu multe provocari, timp in care locatia cabinetului iti devine aproape a doua casa. Si vrei sa fii mai bun, mai performant. Iar asta inseamna investitie, schimbare, evolutie

Cum “apare” o clinica de fizioterapie?

Ana Florescu, absolventa a Facultatii de Medicina din Bucuresti, are multe de povestit despre cei 10 ani de antreprenoriat in medicina privata de recuperare medicala. Astazi stim mai multe despre piata de profil, dar ramane valabil ca in orice moment o astfel de investitie importanta trebuie dublata de multa tenacitate si auto-reinventare ca sa devina un succes.

“A fost visul meu, inca din facultate, de a trata pacientii altfel decat se facea la acea vreme, pentru ca voiam sa aplic tehnici moderne despre care citeam in studii ale cercetatorilor in domeniu. Ardeam de nerabdare sa utilizez aparate performante ca promiteau rezultate incredibile. Apoi am vizitat o clinica din Zurich si am stiut ca asa ceva vom avea si noi. Acum avem asa ceva si chiar mai mult! Adica un performant si modern centru de specialitate in sectorul 3 al Bucurestiului. Si pot spune ca 110% am reusit. Acel extra 10 % reprezinta partea de suflet care intotdeauna va face parte din planuri si balantele contabile”, spune Ana Florescu.

Dupa anii de activitate intr-o locatie foarte buna dar care nu oferea posibilitatea de extindere, noul sediu al clinicii de fizioterapie si kinetoterapie Fiziolife Medica situat in centrul capitalei, pe bd. Unirii, ofera un spatiu generos ales si pentru ca accesul pacientilor sa fie cat mai usor – esential pentru acest profil de “vizitatori”.

Pe modelul elvetian, mai aproape de pacientii lor, echipa de doctori si fizioterapeuti specialisti din bd. Unirii nr. 70, a investit in aparatura noua si mult mai performanta, astfel incat sa raspunda tuturor nevoilor celor care vin la tratament in mod constant de ani si ani, dar si ale pacientilor care ii descopera acum. Laserul de inalta putere, care trateaza patologii variate si cu efecte de stimulare a vindecarii rapide si durabile, aparatul de unde soc si platforma de recuperare a pacientilor cu tulburari de echilibru si vertij, sunt doar cateva dintre noile achizitii.

Ii ajuta acum foarte mult si pozitia geografica dar si vizibilitatea online, reusind sa ajunga pe primul loc in top cautari organice “fizoterapie sector 3” si acesta este un puls considerabil pentru vizibilitatea si activitatea clinicii cu ajutorul agentiei de SEO din Bucuresti, clientipeviata.ro.

La fel, orientarea catre dezvoltare spre o zona putin acoperita din punct de vedere al beneficiilor terapeutice pentru pacienti a fost de bun augur. A insemnat prospectare, analiza si apoi deschiderea cabinetului modern de fizioterapie din zona de birouri a platformei Pipera, in grupul de cladiri Hermes Business Center.

Pacientii clinicii sunt cei care au adus vorba despre nevoia de a ajunge la fizioterapia si kinetoterapia ce ii ajuta sa scape de durerile si contracturile provocate de lucrul la birou, “excelent daca ar fi mai aproape de job”. Ar fi putut sa profite si de cate o pauza din program pentru tratament sau masaj terapeutic, kinesiotaping, pilates, etc. Situatiile in care timpul petrecut pe drum catre clinica ii determina uneori sa intrerupa cursivitatea tratamentului, insa acest lucru a luat sfarsit prin aceasta solutie oferita de cei de la Fiziolife Medica.

Experienta elvetiana si deschiderea catre Europa

Ana Florescu imbina astazi anii de recuperare medicala romaneasca cu experienta celor din Elvetia – practic se imparte intre cele doua tari unde profeseaza, doar pandemia si masurile oficiale ale Romaniei si Elvetiei au oprit temporar deplasarile frecvente. Echipa clinicii de fizioterapie Fiziolife Medica , este conectata la tot ce este nou in domeniu si este inscrisa pe platforma profesionala Psyhioswiss. Printre ultimele noutati oferite de clinica, este prezenta, o data pe luna a unui specialist din Franta ce ofera consultatii celor care au vertij sau tulburari de echilibru de diferite etiologii. Cu ajutorul unor tehnici speciale si a noii achizitii, aparatului-platforma de echilibru, terapeutul coordoneaza reabilitarea pacientilor care se confrunta cu astfel de probleme.

Online e modern si de nelipsit astazi

Kinetoterapia online nu era ceva nou pentru cei de la Fiziolife Medica, multi pacienti au apelat deja la aceasta metoda lucrand cu specialistii fizioterapeuti atunci cand tratamentul a trebuit interupt pentru ca urmau deplasari in interes de serviciu si nu mai puteau ajunge la clinica sau cand locuind in alt oras sau alta tara isi doreau un tratament potrivit oferit de specialist de inalta clasa din Bucuresti. Online, prin WhatsApp, Zoom, Skype, este solutia de a nu interupe multe din programele de tratament cu kinetoterapie. Exercitiile se pot realiza sub supraveghere si cu input direct al fizioterapeutului, in sedinte 1-1, oricand si de oriunde.

Asadar, luna martie a acestui an, carantina si “distantarea sociala” impusa de criza Covid19 a oferit ocazia ca sedintele online sa devina obiect important de activitate, cu pagini speciale dedicate in site-ul clinicii.

Antreprenoriat, investii, invatare

“Antreprenoriatul… nu vreau sa gresesc, dar cred ca nu prea se invata daca nu ai un talent special care cred ca mie imi lipseste”, spune Ana. “Asadar, m-am gandit ca investitia care mi se pare ca trebuie facuta mai intai este cea in oameni. In 10 ani am construit o echipa solida si cu o incredibila dorinta de a face bine. Sunt fizioterapeuti care se dezvolta continuu profesional, empatici, plini de energie, de la care invat in fiecare zi si care sunt motorul indispensabil al afacerii noastre.”

Sansa i-a adus alaturi si doi oameni priceputi la calcule, impartiri, procente, cei cu ajutorul carora astazi poate face mai multe si mai bine din punct de vedere al business-ului. Sotul, economist, a fost mereu alaturi de ea. Analitic si atent, a si adus-o cu picioarele pe pamant din cand in cand, “… ca mai era nevoie”, spune Ana. Iar managerul actual al clinicii, economist de formatie si ea, este cea de-a doua sansa, un om extraordinar, pe langa profesionistul cu calcule, gandire de business si o mare parte din ideile de dezvoltare.

Alta perspectiva de investitie

Pregatire continua, cursuri, au o pondere importanta in planul afacerii. “Ca fizioterapeut, cea mai buna investitie pe care am facut-o a fost, de fapt, in dezvoltarea profesionala. In cei 20 de ani de cand profesez nu m-am oprit niciodata sa descopar metode si tehnici moderne, sa le adaptez pe cele vechi pacientilor mei, sa studiez ce fac altii in alte tari si sa aduc apoi acasa. Experienta internationala mi-a dat o noua viziune asupra felului in care trebuie sa privesti business-ul si uneori, recunosc, n-am fost de acord cu principiile lor. Acum pot spune ca lucrez in doua tari si imbin principiile in favoarea pacientilor, iar echipa mea este implicata la fel de intens”.

Viitorul suna bine?

Viitorul suna bine, foarte bine. Sunt in plan noi investitii pentru a dezvolta lista de specialitati pe care clinica le va oferi pacientilor.

Va fi infiintat un sector de reeducare si kinetoterapie pentru bebelusi si copii, deci dezvoltare in zona specialitatii pediatrie cu ajutorul unui superprofesionist cu mare experienta in domeniu.

Pacientii vor beneficia de consult in specialitatile ortopedie, neurologie, reumatologie si ORL intr-un spatiu nou. Inca un domeniu se adauga curand celor consacrate pornind tot de la o nevoie actuala dar considerata din pacate tabu, ce aproape lipseste de pe piata de recuperare medicala. Este vorba despre reeducarea perineala si zona de recuperare in patologie ginecologica, urmarind astfel ca sanatatea femeii la orice varsta sa fie “acoperita” cu metode moderne si extrem de utile.

Oricand povestesti despre temerile, sperantele de inceput de acum 10 ani, in orice business, risti sa fii luat drept idealist. Astazi, o clinica de fizioterapie cu o echipa profesionista si tot ce trebuie pentru fizioterapie, kinetoterapie si multe alte metode folosite in recuperarea medicala moderna inseamna ca stii bine nisa de business, dar si ce insemana progres in medicina. Iar provocarile actuale, din Romania si ale pietei UE, nu pot decat sa te faca bun si sa vrei mai mult, mai nou, mai performant.