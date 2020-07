Asigurările de călătorie contra Covid-19, au fost intreduse de agenţiile de turism

In toate pachetele charter şi pe circuite, agenţia de turism Cocktail Holidays a introdus gratuit, asigurarea contra Covid-19, scopul fiind siguranţa clienţilor, a declarat Maria Goicea, directorul de marketing al turoperatorului.

Acesteia spun că asigurarea a fost inclusă retroactiv şi în contractele deja încheiate, unde turiştii urmează să-şi efectueze vacanţele.

„Noi am făcut eforturi foarte mari şi am vorbit cu asigurătorul nostru, Mondial Assistance, în sensul că noi aveam nişte produse ale noastre, produse de asigurare şi storno dedicate oamenilor care merg în vacanţe. Am analizat situaţia şi am văzut care sunt riscurile: protecţie pe bagaje, avem şi pentru întârzierea bagajului risc, produsul are şi storno – care este o asigurare foarte scumpă, dar noi am introdus-o. Astfel, în cazul în care nu mai poţi pleca din anumite motive obiective, primeşti banii înapoi. Este singurul produs de pe piaţă personalizat şi care este inclus în toate pachetele de turism cu chartere. La noi este bonus, pentru că e mai bine să nu aibă probleme turiştii. Cred că din 2014 am dezvoltat acest produs şi este gratuit, tocmai ca turistul să poată pleca liniştit în vacanţă. De trei zile am reuşit să declarăm oficial că include şi riscul de Covid şi pe partea de storno şi asigurarea medicală la faţa locului, dacă este nevoie, dar asigură şi biletul de întoarcere. Este o clauză potrivit căreia dacă, de exemplu, o rudă de gradul I se îmbolnăveşte de Covid în perioada în care turistul este în vacanţă şi acesta trebuie să vină acasă el poate veni mai repede. Este un produs foarte bun şi nu ştiu cât de mulţi turoperatori au reuşit ă includă şi o astfel de asigurare”, a explicat Maria Goicea.

Practic, este acelaşi produs personalizat dezvoltat de Cocktail Holidays, dar asigurătorul face o excepţie şi coronavirusul nu mai este trecut la pandemie, astfel că poliţa de asigurare poate acoperi şi acest risc, spune ea.

„Cel mai important la asigurarea noastră – Cocktail Travel Protection – este că asigurătorul a acceptat să asigure turiştii care au avut deja poliţa încheiată şi urmează să călătorească. Adică retroactiv. Dacă s-ar fi aplicat doar la contractele noi, era bine şi aşa, dar nu am fi avut multe, pentru că nu avem mulţi turişti noi acum, în perioada asta. Noi lucrăm cu Mondial Asigurări, dar este produsul nostru, numai al nostru, numai noi vindem produsul acesta de travel protection. Cred că în formula asta nu mai are nimeni o asigurare atât de completă şi pe toate riscurile astea, şi pe storno şi pe întoarcere şi pe Covid”, a adăugat Maria Goicea.

astfel, oficialul companiei a precizat că această asigurare este inclusă doar pe chartere şi pe circuite.

„Pe circuitele luxury avem un produs – Cocktail Travel Protection+, care are nişte riscuri suplimentare cum ar fi pierderea conexiunii. De exemplu, te duci în Japonia. Nu există zbor direct, te duci prin Istanbul şi poţi pierde conexiunea. Atunci, am asigurat şi riscul ăsta şi includem produsul gratuit în pachet”, a adăugat directorul de marketing al companiei.

In acest caz, dacă persoana asigurată se îmbolnăveşte sau este plasată în carantină din cauza existenţei suspiciunii de îmbolnăvire cu Covid-19 şi din acest motiv este obligată să anuleze călătoria planificată, asigurătorul va rambursa costurile de anulare. Mai exact, este considerat, de asemenea, motiv de anulare îmbolnăvirea cu Covid-19 a soţului/soţiei/sau a unei rude de gradul I, care nu călătoreşte, dacă viaţa acestei persoane este pusă în pericol şi necesită terapie intensivă în spital.

Dar, dacă asiguratul se îmbolnăveşte cu Covid-19 în timpul călătoriei va beneficia de protecţie medicală completă, conform asigurării medicale internaţionale inclusă în pachetul achiziţionat. Protecţia medicală include asistenţă de urgenţă 24/7 precum şi acoperirea costurilor medicale.

În cazul îmbolnăvirii sau a suspicionării îmbolnăvirii cu Covid-19 sunt de asemenea asigurate întreruperea călătoriei, precum şi călătoria de întoarcere în regim special, dacă dispoziţiile autorităţilor locale sunt respectate şi dacă pachetul de asigurare achiziţionat include aceste protecţii.

Şi în situaţia în care persoana asigurată este înştiinţată pe durata călătoriei că soţia/soţul sau o rudă de gradul întâi s-a îmbolnăvit şi viaţa îi este pusă în pericol ca urmare a infectării cu Covid-19, turoperatorul va acorda sprijin pentru organizarea călătoriei de întoarcere şi va rambursa costurile aferente acestei călătorii.

Asigurarea de călătorie Covid are aplicabilitate şi preia costurile cauzate de sosirea cu întârziere la destinaţia de vacanţă sau de întoarcerea întârziată din călătorie, dacă persoanei aflate în călătorie îi este refuzată îmbarcarea ca urmare a suspicionării îmbolnăvirii cu Covid-19.

Totuşi, turoperatorul atrage atenţia asupra faptului că alertele de călătorie, teama de a călători şi neglijenţa gravă rămân excluderi, iar pandemia şi epidemia continuă să fie listate ca excluderi în Condiţiile Generale de Asigurare (CGA). De exemplu, dacă o călătorie este anulată de turoperator din cauza Covid-19, acest eveniment este exclus din acoperirea asigurării.

Asadar, următoarele evenimente rămân de asemenea excluse din acoperire: călătoria în ţări/zone pentru care autorităţile au emis alerte de călătorie, teama de a călători, refuzul de a respecta sau de a se conforma regulilor şi reglementărilor în vigoare la destinaţia de călătorie şi neglijenţa gravă şi infectarea deliberată cu Covid-19.