Cum pierd fermierii din Prahova sume colosale anual din cauza rachetelor anti-grindină

Fermierii din județul Prahova pierd în fiecare an milioane de euro din cauza rachetelor anti-grindină. Chiar dacă a avut ca scop protejarea recoltelor, sistemul anti-grindină este total inutil din acest punct de vedere, agricultorii declarând că folosirea în forma actuală duce la secetă, potrivit unui comunicat de presă.

„Înaintea perioadei ploiase din acest an s-a tras cu rachete în norii care se formau spontan, cu încărcătură de precipitaţii. Este clar că nu am avut o evaluare detaliată a situaţiei atmosferice, în prealabil. Se trage şi acum cu rachete la întâmplare, de fiecare dată când se semnalează un front atomosferic cu o posibilă încărcătură de grindină. După tragere, acesta se dispersează brusc, iar ploaia nu se mai formează. Dacă în zona noastră avem astfel de situaţii odată la câteva zile, atunci toate ploile care se formează spontan sunt compromise. Din cauza acestui fenomen produs de sistemul antigrindină, mii de hectare de producţie sunt distruse în fiecare an. Şi asta pentru că toate ploile care scapă de arcul carpatic sau care sunt formate spontan, sunt îndepărtate cu rachete, astfel că nu mai ajung în zona de câmpie a judeţului Prahova”, a afirmat Adrian Mocanu, Vicepreşedintele – Ligii Asociaţiilor de Producători Agricoli din România (LAPAR)

„De ani de zile de când acest sistem este activ la noi în zonă, urmărim nivelul precipitaţiilor şi efectele generale asupra recoltelor, iar concluziile sunt dezastruoase. În perioada în care lucram cu o tehnologie foarte simplă, cu o singură fertilizare în toamnă şi una în primăvară, niciodată nu am avut producţii mai mici de 5-6 tone la hectar la grâu şi 10 tone la porumb. Acum, cu o tehnologie mult mai complexă, cu utilaje mult mai performante, abia facem 4-5 tone la grâu şi 6-8 la porumb, din cauza secetei”, susține Adrian Mocanu.

Conform comunicatului emis, sistemul național antigrindină, una dintre cele mai mari investiții ale statului, este înfățișat drept cea mai eficientă soluție ce are ca scop oprirea fenomenelor meteorologice distrugătoare de culturi. Cu toate că a fost anunțată de către autorități drept o măsură eficientă pentru fermieri și culturile lor, realele consecințe ale sistemului, foarte scump, sunt omise de către guvernanți.

Fermierii trag semnale de alarmă în ceea ce privește efectele produse de sistemul antigrindină și nu doar acum, ci în fiecare an, doar că, guvernanții nu vor să îi bage în seamă.

„Am semnalat această problemă către Ministerul Agriculturii şi chiar am primit o promisiune de la domnul ministru Adrian Oro, că se va întâlni cu noi pentru a-i expune problema, însă nici până la acest moment nu avem o discuţie clară, o evaluare sau o rezolvare. Ni se pare normal că dacă acest sistem antigrindină a fost conceput pentru a ne ajuta, să fim totuşi şi noi ascultaţi în legătură cu efectele pe care le produce”, mai declară Adrian Mocanu.

Fermierii au de gând să tragă de mânecă autoritățile prin intermediul protestelor la adresa sistemului antigrindină.

După ce fermierii din județul Prahova au început să vadă că există efecte negative ale acestui sistem, s-au decis să înființeze o inițiativă publică:

„Suntem complet nemulţumiţi de efectele tragerilor cu rachetele aşa-zise antigrindină şi de faptul că nu suntem ascultaţi. Dacă această situaţie continuă, suntem hotărâţi să pornim proteste de anvergură. Nu mai putem tolera o situaţie care produce prejudicii atât de mari, indiferent de banii care au fost cheltuiţi inutil pentru aceste staţii”, mai explică Adrian Mocanu.