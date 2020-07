Sex shop-ul este una dintre cele mai profitabile industrii din lume

Pentru cine nu stie, sex shop-ul este un magazin care comercializeaza jucarii sexuale dar si multe alte accesorii utile in timpul activitatii sexuale. Este cunoscut faptul ca sexul este unul dintre cele mai importante aspecte in viata de cuplu motiv pentru care acesta trebuie sa fie cat mai placut pentru ambii parteneri. Pentru a putea mentine activitatea sexuala la un nivel foarte ridicat si intens este necesara utilizarea produselor comercializate de catre sex shop-uri. Toate produsele comercializate de catre aceste magazine sunt realizate dupa analizarea in amanunt a nevoilor avute de catre oameni motiv pentru care acestea satisfac nevoile avute intr-un mod foarte placut si surprinzator.

Aparitia si dezvoltarea sex shop-urilor

Primul sex shop a fost deschis in R.F.G, la Flensburg, in anul 1962, de catre Beeate Uhse. Acest demers a venit ca urmare a mentalitatii tot mai deschise a oamenilor cu privire la tot ceea ce inseamna sex si modalitati prin care se poate obtine o placere sexuala mult mai intensa, placuta si de durata. Deschiderea primului sex shop nu a facut altceva decat sa deschida drumul unei industrii care in momentul de fata este una dintre cele mai profitabile industrii din intreaga lume. Promovarea tot mai intensa a sexului a facut ca oamenii sa fie din ce in ce mai receptivi la produsele comercializate de catre sex shop-uri. Acestea au fost luate cu asalt de catre oamenii care au inteles ca sexul poate fi o experienta de neuitat in cazul in care sunt utilizate jucarii sexuale. Pentru ca sex shop-urile au adus beneficii unei anumite categorii de persoane dar si pentru ca proprietarii acestora platesc taxe si impozite, in majoritatea tarilor, sex shop-urile functioneaza in legalitate.

Ca in multe alte domenii de activitate, si in ceea ce priveste industria magazinelor sexuale, SUA este tara care este cea mai dezvoltata. Filmele porno produse in aceasta tara dar si mentalitatea mult mai deschisa a cetatenilor acestei tari au condus la dezvoltarea foarte rapida a industriei magazinelor sexuale. SUA a fost tara in care au aparut pentru prima data lanturile de magazine sexuale, acest lucru intamplandu – se la inceputul anilor 90, si de asemenea, a fost tara in care au aparut pentru prima data gigantii din aceasta industrie. Avand in vedere ca multe tari copiaza ceea ce se intampla ini SUA, nu a trecut mult timp pana cand sex shop-urile au inceput sa fie din ce in ce mai prezente in cat mai multe tari. Aceste magazine au castigat si continua sa castige sume de bani foarte mari din comercializarea vibratoarelor, prezervativelor, lenjeriilor intime sexy, a pompelor pentru marirea penisului, papusilor sexuale, etc. In cadrul acestor magazine exista o varietate atat de mare de produse incat orice persoana care ajunge intr-un astfel de magazin achizitioneaza cel putin un produs.

Aparitia si dezvoltarea internetului a fost unul dintre cei mai importanti factori care au ajutat la dezvoltarea industriei sex shop-urilor. Au existat si continua sa existe foarte multe persoane care desi isi doresc jucarii sexuale, nu intra intr – un sex shop pentru ca le este rusine. Pentru aceasta categorie de persoane dar si pentru persoanele care nu au timp pentru a se deplasa pana la la un magazin fizic, mediul online este o adevarata mana cereasca. Acest lucru l-au inteles si proprietarii de sex shop-uri motiv pentru care majoritatea sex shop-urilor existente in acest moment pe piata offline activeaza si pe piata online. Luarea acestei deciziii a facut ca aceasta industrie sa cunoasca un adevarat boom din punct de vedere financiar.

In tara noastra, industria magazinelor sexuale este dominata de catre Erotic24

Cu toate ca in tara noastra sex shop-urile au patruns mai greu decat in restul tarilor in care exista sex shop-uri, din momentul in care aceste magazine au patruns si pe piata din tara noastra nu a trecut mult timp pana cand acestea s-au dezvoltat din ce in ce mai mult. Aceasta dezvoltare a facut ca in momentul de fata industria magazinelor sexuale sa fie una dintre cele mai profitabile industrii din tara noastra. Este si normala o astfel de titulatura avand in vedere sumele de bani foarte mari care se castiga de pe urma sex shop-urilor.

Erotic24 este sex shop-ul online care din anul 2007, domina piata magazinelor sexuale aflate in mediul online romanesc. De asemenea, acest sex shop este unul dintre cele mai importante brand-uri de pe piata sex shop-urilor aflate in mediul offline din tara noastra. Calitatea produselor comercializate, raportul pret – calitate, varietatea mare de produse dar si pofesionalismul dovedit de catre personalul care lucreaza in cadrul acestei firme fac ca erotic24 sa fie unul dintre cele mai apreciate si mai profitabile sex shop-uri din tara noastra. Din momentul deschiderii acestui magazin sexual nu a trecut mult timp pana cand acesta a devenit eficient din punct de vedere financiar, aspect care se mentine si in momentul de fata.

Concluzii

Iti doresti sa castigi multi bani fara a depune un efort prea mare? In cazul in care raspunsul este afirmativ trebuie sa activezi in industria sex shop-urilor pentru ca aceasta este una dintre cele mai profitabile industrii din acest moment. Acest aspect cu siguranta nu se va schimba in viitor pentru ca aceasta industrie a fost profitabila inca din momentul in care a aparut primul sex shop. Mentalitatea din ce in ce mai deschisa in ceea ce priveste sexul dar si promovarea tot mai agresiva a tot ceea ce presupune sex sunt doar doua dintre motivele pentru care industria sex shop-urilor a fost, este si cu siguranta va fi una dintre cele mai profitabile industrii din intreaga lume. In ceea ce priveste tara noastra, magazinele sexuale s-au dezvoltat foarte mult in ultimii ani, acest trend continuand si in acest moment. Pentru ca tot timpul este loc de mai bine, industria magazinelor sexuale din tara noastra va fi mult mai dezvoltata si mult mai profitabila in viitor.