În Botoşani, guvernul alocă 9,76 milioane lei pentru refacerea infrastructurii afectate de inundaţii

Suma de 9,76 milioane de lei, acordată de guvern, judeţului Botoşani, pentru refacerea infrastructurii rutiere afectate de inundaţiile din perioada 15 iunie – 5 iulie, a anunţat, marţi, prefectul Dan Nechifor.

Din Fondul de Intervenţie au fost alocate, astfel, aceste fonduri, printr-o hotărâre de guvern care este la dispoziţia Executivului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unităţile administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, potrivit sursei citate.

„Având în vedere că, de-a lungul a mai bine de două săptămâni, ne-am aflat sub ameninţarea codurilor galbene, portocalii şi roşii care au însemnat ploi abundente, vijelii, viituri, am mobilizat încă de la început personal specializat din instituţiile responsabile pentru a evalua pagubele atât pe partea de infrastructură rutieră, cât şi pe partea de locuinţe sau anexe gospodăreşti. Am avut probleme în peste 30 de unităţi administrativ-teritoriale, însă chiar şi sub presiunea timpului, am reuşit să evaluăm şi să cuprindem în proiectul de hotărâre toate obiectivele afectate de inundaţii. Iată că astăzi, prin efortul Guvernului, avem pe masă suma necesară efectuării lucrărilor de refacere a infrastructurii locale”, a declarat Dan Nechifor

In prezent, inundaţiile din perioada 15 iunie- 5 iulie au afectat 2,5 kilometri din drumul judeţean DJ 291D, 43,5 kilometri de drumuri comunale, 177,4 kilometri de drumuri săteşti, 34,7 kilometri de străzi din municipiul Botoşani, oraşul Darabani şi comuna Mihai Eminescu, dar şi 34 de poduri şi podeţe.