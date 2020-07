Accesare Fonduri Europene – Tot ce trebuie sa stii

Fondurile europene nerambursabile sunt instrumente de finantare nerambursabila alocate Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru a reduce decalajele de dezvoltare economica si sociala dintre acestea. Pentru Romania Fondurile ESI sunt: Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM).

Cui ii sunt destinate ?

Fondurile europene nerambursabile sunt destinate sa ofere sprijin financiar pentru dezvoltarea si stabilizarea pe termen lung a economiei regiunilor celor mai putin dezvoltate ale Uniunii Europene. Romania apartine, de asemenea, unor astfel de regiuni, ceea ce o face foarte atractiva pentru investitii, nu numai pentru structurile de afaceri locale, ci si pentru cele straine. De asemenea, fondurile europene sunt disponibile pentru companiile romanesti cu capital strain. Fondurile europene nerambursabile ofera un motiv bun pentru a-ti deschide sa zicem, propria fabrica de productie in Romania si poti pune „Made in Europe” pe produsele tale.

Pe baza obiectivelor programului – de a promova cresterea economica a tarilor in retard, in acest caz Romania, programul de asistenta se aplica numai companiilor din Romania. Exista insa un punct important – aceste companii pot fi cu capital strain. Cu alte cuvinte, un antreprenor din orice tara din Europa poate deschide o companie in Romania sau isi poate extinde activitatea existenta, isi poate dezvolta proiectele aici si poate solicita finantare europeana. Pentru ca Uniunea Europeana, nu face nicio diferenta atata timp cat te dezvolti in Romania. Cel care face afaceri, daca dezvolta economia tarii, nu va intampina nicio discriminare. Astfel de antreprenori, solicita fonduri europene nerambursabile in conditii complet identice cu antreprenorii locali. Si daca proiectul indeplineste toate criteriile necesare, atunci nu exista obstacole in calea obtinerii de fonduri europene.

Cine poate accesa Fonduri Europene Nerambursabile?

Persoane Fizice care doresc sa deschida o firma (firma va trebui deschisa inainte de depunerea dosarului) pot accesa 200.000 lei (41.000 euro) pentru a demara o afacere prin programul StartUp Nation. De asemenea, PFA-uri, Intreprinderi Individuale, Intreprinderi Familiale, Asociatii sau Grupuri de Producatori pot accesa fonduri nerambursabile pentru afaceri agricole prin diverse submasuri ale Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) – pana la 200.000 euro. Firmele sunt eligibile pentru accesarea unei palete largi de fonduri europene nerambursabile, pana la 6 milioane de euro. In ceea ce priveste IMM-urile, Uniunea Europeana isi propune reducerea disparitatilor economice dintre regiunile europene, sprijinirea agriculturii, ameliorarea cercetarii si inovarii si sprijin pentru retelele energetice, digitale si de transport din UE. Prin urmare IMM-urile dispun de numeroase oportunitati de finantare in anul 2020 pentru diverse domenii, de la agricultura, IT, sanatate si pana la turism sau energie verde.

Intreprinderile mari pot accesa ajutoare de stat sau granturi pentru dezvoltare, cercetarea sau inovare. Alte fonduri nerambursabile pot fi accesate si de ONG-uri sau Organisme Publice. Presupunand ca contributia ONG-urilor se realizeaza printr-un complex de tipuri de activitati extrem de diverse, de la indeplinirea rolului de legatura informationala de legatura intre diverse segmente ale societatii si autoritatilor publice, promovarea schimbarilor in legislatie si politica publica si ajutorarea celor care au nevoie, la dezvoltarea standardelor tehnice si profesionale, verificarea indeplinirii obligatiilor asumate de legislatie nationala si internationala, care ofera oportunitati pentru realizarea de sine, precum si urmarirea, promovarea si protejarea intereselor comune, pot solicita fonduri europene nerambursabile.

Cerinta standard pentru un solicitant, este ca acesta sa fie o persoana juridica inregistrata oficial fara scop lucrativ. In functie de concurenta, aceasta poate fi o organizatie a societatii civile sau o autoritate locala. Astfel, practic toate ONG-urile inregistrate, fundatiile independente, organizatiile administratiilor locale, precum si retelele de organizatii care le unesc la orice nivel (regional, national, international) pot intra sub aceste criterii.

Este demn de remarcat faptul ca organizatiile non-profit se pot implica in anumite activitati comerciale. Acest lucru va fi acceptabil daca profitul corespunzator va fi returnat organizatiei (asa cum se arata in documentatia de raportare, extrasele bancare) pentru a finanta activitatile sale. Mai mult, ca in orice regula, pot exista exceptii, si, uneori, alte organizatii, chiar si unele comerciale, au voie sa fie solicitanti. Dar acesta este specificul unei anumite competitii.

Pentru a deveni solicitant, o organizatie trebuie sa fie in mod necesar infiintata in statele membre ale UE sau in Romania. Autoritatile publice pot fi implicate in implementarea proiectelor sau pot primi fonduri europene nerambursabile. Ele pot fi, de asemenea, identificate de catre agentiile de dezvoltare regionala.

Care sunt pasii de accesare fonduri europene nerambursabile?

Pentru accesarea acestor fonduri va recomandam urmatorii pasi:

Identificarea ideii de afacere Decizia de a realiza singur proiectul sau de a apela la o firma de consultanta Identificarea liniei de finantare pentru care voi si ideea de afacere sunteti eligibili. In general acest pas reprezinta un serviciu gratuit oferit de majoritatea firmelor de consultanta pentru accesare de fonduri Elaborarea Planului de Afacere – acesta trebuie sa fie clar, coerent, bine structural si sustinut de proiectiile financiare si studiile de piata, precum si de analiza cost-beneficiu. Depunerea dosarului de finantare – in general depunerea se realizeaza online, conform specificatiilor din Ghidul Solicitantului pentru apelul pe care il accesati. Evaluarea proiectului de catre finantator si anuntarea rezultatelor. In etapa de evaluare Finantatorul poate solicita clarificari sau informatii aditionale. Semnarea contractului de Finantare. Implementarea Proiectului – in aceasta etapa se efectueaza achizitiile, se elaboreaza cererile de finantare si se efectueaza rambursarea (se primesc fondurile). Aceasta etapa este si cea a inceperii activitatii afacerii.

Cum se primesc banii?

Pentru a primi bani din fonduri europene, este necesar sa pregatesti si sa depui o cerere de proiect detaliata. Pregatirea cererii de proiect este realizata in conformitate cu cerintele clare ale fondurilor europene. Daca ai un proiect de inalta calitate, procesul de obtinere a fondurilor europene nerambursabile, va fi mult mai reusit. Daca nu stii cum sa faci acest lucru, exista firme cu echipe de profesionisti din domeniul finantelor si economiei, pentru care redactarea de proiecte de acest tip, este o munca de zi cu zi. Pregatirea proiectelor care solicita finantarea UE este principalul domeniu al activitatii unor astfel de firme. Specialistii firmei de consultanta in atragerea de fonduri europene au multi ani de experienta si sunt familiarizati cu toate nuantele care trebuie luate in considerare la elaborarea unui proiect, si care asigura un proces atent si concentrat de atragere a fondurilor europene nerambursabile.

Dupa semnarea contractului de finantare este foarte important ca beneficiarul sa inteleaga mecanismele de primire a fondurilor promise. Unele programe accepta si acordarea de avansuri, insa nu toate. Exista trei modalitati in care puteti implementa proiectul / si primi banii:

Rambursarea din surse proprii

Aceasta modalitate presupune ca beneficiarul plateste facturile din banii proprii, urmand sa isi primeasca inapoi banii depunand o cerere de rambursare (sau mai multe)

Cererea de Plata

Acest mecanism se poate folosi in cazul in care furnizorul accepta livrarea echipamentelor cu plata la termen (in unele cazuri si instalarea). Beneficiarul intocmeste dosarul de achizitie, furnizorul livreaza echipamentele, iar apoi beneficiarul depune Cererea de Plata catre Finantator, dupa care isi primeste banii.

Cererea de rambursare prin Credit Punte

Creditul punte poate fi acordat de una din bancile partenere pe baza contractului de finantare semnat. Dupa ce creditul punte este aprobat, banca iti va efectua platile necesare, iar apoi beneficiarul depune Cererea de Rambursare la Finantator pentru a stinge creditul.