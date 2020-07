Botox, fillers, mezoterapie? Care sunt cele mai comune servicii nonchirurgicale din cabinetul esteticianului !

Pentru a combate efectele timpului sau pentru a elimina defectele cosmetice minore de pe fata, exista diferite terapii pentru care bisturiul nu este necesar. Aceste proceduri fac parte din gama de servicii nonchirurgicale pe care un medic estetician precum Dr. Calu vi le poate oferi. Astfel de interventii nonchirurgicale pot fi efectuate individual sau ca o completare la tratamentele chirurgicale. Cele mai populare dintre ele sunt tratamentele cu Botox, fillerele cu acid hialuronic sau mezoterapia.

Sa vedem, in cele ce urmeaza, ce inseamna fiecare dintre acestea:

Botoxul este un derivat al toxinei botulinice A, produs de bacteriile care provoaca botulism. Aceasta forma este cunoscuta ca si otravire alimentara si duce, in general, la moarte prin asfixiere, muschii respiratori fiind paralizati de toxina. In medicina estetica, o injectie cu Botox functioneaza pe acelasi principiu (paralizia musculara), cu exceptia faptului ca, in mod evident, nu contine bacterii si nu este periculoasa. Concret, Botox va actiona asupra nervilor care controleaza muschii, in special pe cei ai fetei, ceea ce ii va impiedica sa se contracte. Temporar, chipul pare mai ferm. Cand efectul dispare, dupa 4 sau 5 luni, toxina botulinica este distrusa de organism. Va netezi ridurile de pe frunte, va trata zone precum varful barbiei si muschii suficient de puternici de fiecare parte a gurii pentru a corecta preventiv si curativ pliul nazolabial care coboara colturile zambetului. Trebuie sa va abtineti de la tratamentul cu botox daca sunteti gravida sau daca suferiti de Myasthenia gravis, o boala autoimuna rara si cronica a jonctiunii neuromusculare. Ca si reactii adverse, este posibil sa aveti o migrena usoara in prima sau a doua seara ulterioara injectiei. Botox se poate face chiar si de la 25 de ani, daca unele riduri sunt mai accentuate. Alte persoane apeleaza la prima injectie undeva intre 28 si 35 de ani, pentru a reduce ridurile de contractie dinamica. Cel mai bine insa este sa va sfatuiti cu medicul daca este necesar acest tratament.

Filler cu acid hialuronic

Acidul hialuronic este prezent in corpul nostru, in special in derm, articulatii, ochi. A fost folosit inca din anii ‘70 in chirurgia oftalmica, inainte de a intra in medicina estetica ca produs de umplere, adica filler. Acidul hialuronic are proprietatea de a capta si pastra de pana la o mie de ori greutatea sa in apa, ceea ce i-a adus imaginea unui adevarat „burete biologic”, de unde si puterea sa de hidratare exceptionala si capacitatea sa de a umple spatiul dintre celule. Avantajul este ca este natural si nu este recunoscut de catre organism ca un corp strain. De asemenea, se degradeaza in timp si, prin urmare, nu se acumuleaza in corp, de unde si natura sa reversibila.

Acidul hialuronic utilizat in injectii poate avea caracteristici diferite. Poate fi fluid pentru a umple ridurile fine din jurul gurii. Poate fi moderat-dens pentru a umple pliurile nazolabiale, pentru a corecta o imperfectiune a nasului sau pentru a umple buzele. Poate fi foarte dens si in acest caz este utilizat pentru a corecta pierderea de volum legata de imbatranire prin corectarea pometilor sau prin proiectarea barbiei. Acidul hialuronic dispare in timp. De la varsta de 40 de ani, scaderea cantitatii lui in organism este chiar una dintre explicatiile pentru imbatranirea pielii, iar la 50 de ani se considera ca pielea si-a pierdut jumatate din capitalul in acidul hialuronic. Prin urmare, obiectivul fillerului este de a oferi tesuturilor suficient acid hialuronic pentru a asigura hidratarea, flexibilitatea si fermitatea necesare, prin crearea unui efect mecanic in lantul dermului.

Pentru a umple sau netezi un rid, injectia este foarte superficiala. Se realizeaza folosind un ac foarte fin care permite stergerea imediata a ridurilor, fara supra-corectare. Deci rezultatul este imediat. Adancimea injectiei este variabila in functie de efectul dorit. Zonele de aplicare sunt la fel de largi. Prin urmare, putem injecta acid hialuronic pe fata, gat, decolteu, dar si in maini pentru a face venele mai putin vizibile sau in talpile picioarelor pentru a imbunatati confortul mersului cu tocuri inalte. O sesiune de injectie cu acid hialuronic dureaza 30 de minute, cu posibilitatea reluarii imediate a activitatii normale. Este un tratament cosmetic nedureros. Rezultatele sunt vizibile imediat dupa injectarea acidului hialuronic. Astfel, pielea este stransa, ridurile si golurile sunt umplute. Deoarece acidul hialuronic este degradat treptat de catre organism, se recomanda repetarea sedintelor la fiecare 8 pana la 24 de luni pentru a pastra rezultatele. Contraindicatii la injectiile de acid hialuronic sunt: sarcina si alaptarea, boli autoimune active, hipersensibilitate cunoscuta la acidul hialuronic, inflamatia pielii.

Mezoterapia

Mezoterapia este o tehnica medicala alternativa care consta in injectii in stratul profund al pielii (dermul). Mezoterapia este o tehnica medicala inventata in Franta la inceputul anilor ’50 de medicu Michel Pistor. Principiul este sa folositi cantitati mai mici de substante injectabile, vizand direct zona care urmeaza sa fie tratata sau cat mai aproape posibil. Initial destinata sa trateze durerea localizata si insuficienta venoasa, aceasta tehnica este folosita acum pentru a trata multe patologii diferite. De exemplu: reumatism, osteoartrita, dureri de spate sau de gat, tendinita, entorse, tinitus, zona zoster, infectii ORL, caderea parului (alopecie) etc. mezoterapia este inca utilizata in mod regulat pentru gestionarea durerii, in special in reumatologie, medicina sportiva si, desigur, in medicina estetica. Este utilizata mai ales in tratamentele pentru celulita sau pentru topirea grasimii in coapse, fese, solduri, picioare, brate si chiar fata, in jurul ochilor. In timpul unei sesiuni de mezoterapie, medicul efectueaza mai multe injectii superficiale direct pe sau in jurul locurilor care urmeaza sa fie tratate. Injectiile se fac folosind un ac fin. Numarul de sesiuni poate varia in functie de situatie. Infectiile cutanate sunt cele mai frecvente riscuri, dar si aparitia hematomelor, a reactiilor alergice localizate la locul injectiei. De aceea este indicat sa efectuati aceasta procedura, ca si cele amintite mai sus doar la cabinetul medicului estetician.