România a atras fonduri europene în valoare de 2,3 miliarde de euro

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a declarat, că România a atras, în perioada Guvernului Orban, fonduri europene în valoare de 2,3 miliarde de euro. Acesta s-a aflat, marţi, in Botoşani, susţinând că, în condiţiile în care, în ultimii şase ani, au fost atrase fonduri totale de 5,6 miliarde de euro.

Astfel, gradul de absorbţie a fondurilor europene a crescut de la 30%, cât era în noiembrie anul trecut, la 44% în prezent.

„Din data de 4 noiembrie, când am preluat guvernarea, am preluat-o cu 5,6 miliarde de euro şi Guvernul Orban, până la această dată, are documente întocmite pentru decontare de la Comisie în valoare de 2,3 miliarde euro. (…) Cele 2,3 miliarde sunt parte din bani încasaţi, alţii în curs de încasare. Relevant este că aceşti bani se întorc în economia României şi contribuie în această perioadă, vitală pentru România, la susţinerea diferitelor categorii de cheltuieli, de la echipamente medicale, şomaj tehnic, stimulente pentru personalul medical, granturi pentru IMM-uri, sprijinirea tinerilor antreprenori. Nu poţi să fii decât de rea-credinţă să nu vezi că aceste fonduri europene sunt şansa pentru ca să putem să mergem înainte şi nu cred că poate cineva să le conteste utilitatea”, a afirmat Boloş.

Boloş a mai declarat că îşi doreşte ca banii europeni să fie absorbiţi în procent de 100%. pentru acest lucru el a subliniat că, pentru atragerea unor sume cât mai mari, a adoptat mai multe măsuri administrative. Printre masurile administrative adoptate, se numără debirocratizarea şi simplificarea mecanismelor de accesare ale acestor fondurilor europene.