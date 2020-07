Cum pot fi tratate bolile cardiovasculare?

În Europa, bolile cardiovasculare cauzează mai mult de 4 milioane de decese în fiecare an. În ultimii ani, asistăm la o creștere a ratei mortalității de cauză cardiovasculară, aceasta fiind direct corelată cu creșterea incidenței unor factori de risc importanți: obezitatea și diabetul zaharat. În continuare, vei afla ce sunt bolile cardiovasculare, care sunt cei mai importanți factori de risc pentru dezvoltarea unei boli cardiovasculare, dar și cum le poți preveni și trata.

Ce sunt bolile cardiovasculare?

Termenul de boală cardiovasculară înglobează o serie de patologii care au ca punct comun afectarea inimii și a vaselor de sânge. Printre acestea se numără:

Sindromul coronarian cronic;

Infarctul miocardic;

Accidentul vascular cerebral;

Boala arterială periferică.

De cele mai multe ori, cauza bolilor cardiovasculare este ateroscleroza. Aceasta presupune depunerea unor fragmente de colesterol pe pereții interiori ai vaselor de sânge, proces ce conduce, treptat, la formarea unor plăci de aterom care îngustează diametrul vaselor și încetinesc trecerea sângelui. Ruperea unei plăci de aterom și formarea unui cheag de sânge (tromb) pot determina blocarea vasului și declanșarea unui infarct miocardic sau a unui accident vascular cerebral.

Care sunt factorii de risc pentru bolile cardiovasculare?

Principalii factori de risc pentru dezvoltarea unei boli cardiovasculare sunt nivelul crescut al colesterolului în sânge, valorile crescute ale tensiunii arteriale, vârsta înaintată și statutul de fumător. Pe baza acestor factori se calculează scorul SCORE, care arată riscul de a dezvolta un eveniment cardiovascular fatal în următorii 10 ani.

Alți factori de risc implicați în apariția bolilor cardiovasculare sunt:

Obezitatea evaluată prin indicele de masă corporală;

Obezitatea centrală evaluată prin circumferința abdominală;

Diabetul zaharat;

Lipsa activității fizice (sedentarismul);

Stresul;

Istoricul familial de boală cardiovasculară prematură (bărbați <55 ani, femei <60 ani);

Bolile autoimune inflamatorii cronice;

Tulburările psihice majore;

Tratamentul pentru infecția cu HIV;

Fibrilația atrială;

Boala renală cronică.

Cum pot fi prevenite bolile cardiovasculare?

Cea mai eficientă metodă de prevenire a bolilor cardiovasculare constă în minimizarea și controlul factorilor de risc. În acest context, renunțarea la fumat este una dintre cele mai importante schimbări. De asemenea, menținerea în limite normale a LDL-colesterolului (denumit și „colesterolul rău”) și a tensiunii arteriale sunt obiective esențiale în prevenția bolilor cardiovasculare. Aceste obiective pot fi atinse prin adoptarea unui stil de viață sănătos caracterizat de:

Creșterea nivelului de activitate fizică (de exemplu, 30 de minute de mers pe jos, în fiecare zi);

Creșterea consumului de fructe (2 porții/zi) și legume (5 porții/zi);

Creșterea aportului de fibre (cereale integrale, orez integral, leguminoase, semințe, nuci);

Scăderea consumului de alimente de tip fast-food;

Scăderea aportului de grăsimi saturate (unt, untură, smântână, carne grasă).

Nivelul crescut al colesterolului în sânge favorizează depunerea treptată a acestuia la nivelul vaselor de sânge conducând la ateroscleroză, însă, în general, nu apar simptome ale colesterolului mărit. Din acest motiv este esențială determinarea periodică a concentrației colesterolului în sânge și a fracțiunii LDL pentru a putea identifica, din timp, eventualele modificări ale acestora.

Care este tratamentul bolilor cardiovasculare?

Abordarea terapeutică a bolilor cardiovasculare constă într-o serie de intervenții nefarmacologice (renunțarea la fumat, adoptarea unei diete echilibrate, creșterea nivelului de activitate fizică) și farmacologice (administrarea de medicamente). Terapia medicamentoasă poate consta în administrarea de:

Statine, pentru scăderea nivelului colesterolului din sânge;

Antihipertensive, pentru scăderea tensiunii arteriale;

Antiaritmice, pentru controlul ritmului cardiac și scăderea efortului depus de inimă;

Antiagregante plachetare, pentru prevenirea formării cheagurilor care ar putea bloca vasele de sânge.

În concluzie, deși boala cardiovasculară este cea mai frecventă cauză de deces la nivel mondial, adoptarea unui stil de viață sănătos și controlul principalilor factori de risc reprezintă strategii de succes în prevenirea acesteia.

Surse informative:

Mach et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). European Heart Journal. 2020;41:111-188.