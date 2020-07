Cat de profitabil este videochatul in vreme de pandemie?

Virusul COVID-19 face ravagii in intreaga lume. Toate tarile incearca sa limiteze raspandirea lui, prin diverse masuri restrictive, precum autoizolare, carantina sau purtarea mastilor de protectie in spatiile inchise, dar numarul persoanelor infectate este in continuare ingrijorator.

Pe fondul pandemiei de coronavirus, multe companii au fost nevoite sa-si sisteze activitatea si chiar sa faca disponibilizari, fapt care a lasat sute de mii de oameni fara loc de munca.

In timp ce majoritatea sectoarelor de activitate au avut de suferit, un singur domeniu nu a fost afectat de pandemie, ba chiar a devenit mai puternic: videochatul.

Pentru a reduce riscul infectarii cu noul virus, oamenii din intreaga lume au fost si sunt nevoiti sa petreaca mai mult timp in casa, fapt care a determinat cresterea cererii pentru serviciile de videochat. In prezent, modelele online care lucreaza pentru un studio de videochat satisfac nevoia de socializare a oamenilor si castiga in acelasi timp sume mari de bani.

De cand a inceput pandemia, traficul de pe site-urile de videochat a crescut enorm, ceea ce le-a adus un profit mai mare studiourilor, dar si modelelor. Daca pana acum, castigurile lunare ale modelelor online erau de ordinul miilor de dolari, odata cu impunerea masurilor restrictive, acestea s-au dublat sau chiar s-au triplat in unele cazuri.

Bineinteles, studiourile au fost nevoite sa se adapteze cerintelor impuse de aceasta pandemie, asa ca sunt efectuate dezinfectari zilnice, iar modelele au la dispozitia lor masti si toate lucrurile necesare pentru a lucra in siguranta.

Studio 20, cel mai bun studio videochat din Romania, le ofera modelelor online transport cu limuzina de acasa pana la studio si inapoi, pentru ca ele sa nu fie nevoite sa circule cu mijloacele de transport in comun si sa evite, astfel, riscul infectarii.

In plus, acest studio de videochat le ofera si posibilitatea de a lucra de acasa. Chiar daca aceasta varianta nu aduce incasari atat de mari, din cauza lipsei unei aparaturi performante si a motivatiei mai scazute a modelelor, in situatii de criza, asa cum este aceasta, modelele pot alege sa faca videochat de acasa.

Ofertele de angajari la un studio de videochat atrag din ce in ce mai multi oameni

Videochatul a devenit solutia salvatoare pentru multe persoane care si-au pierdut locul de munca din cauza pandemiei de COVID-19. In lipsa unui job si cu multe cheltuieli de acoperit, tot mai multi oameni aplica pentru oferta unui studio de videochat, chiar daca pana acum nu au luat in considerare acest domeniu.

Avand in vedere ca exista si studiouri, precum Studio 20, la care activitatea modelelor consta doar in discutii online, fara sa existe nuditate, multe persoane au decis sa-i acorde o sansa acestui domeniu controversat.

Castigurile lunare ale modelelor pot depasi 10.000 de dolari pe luna, iar conditiile pe care le ofera studiourile sunt excelente, asa ca nu este de mirare faptul ca unele persoane au decis sa-si schimbe domeniul de activitate. Nu se stie daca, dupa aceasta perioada, vor reveni la domeniul lor de baza, dar, momentan, videochatul le ofera posibilitatea de avea un loc de munca sigur si bine platit.

