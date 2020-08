Așa va arăta piața muncii în următorii 10 de ani!

Dacă vă întrebați cum va arăta piața muncii în 2030, puteți afla în acest articol câteva perspective. Având în vedere faptul că ne aflăm în mijlocul unei dezvoltări tehnologice rapide, este clar că piața muncii de astăzi va arăta altfel în următorii 10-20 de ani. Există mulți factori care vor avea un impact asupra dezvoltării pieței muncii pe termen lung. De pildă, automatizarea, digitizarea și roboții vor face ca multe locuri de muncă să fie în plus. Unele locuri de muncă vor dispărea, iar altele noi vor fi create în următorii ani. Noua tehnologie va oferi alte oportunități și locuri de muncă, care nu au fost până acum.

Furnizarea de forță de muncă va fi importantă pentru piața muncii până în anul 2030. Specialiștii consideră că în următorii 10-20 de ani, pe piața muncii vor apărea următoarele provocări:

Creșterea nevoii forței de muncă în domeniul sănătății

Piața forței de muncă tinde să se restrângă din cauza reducerii populației active; s-a observat o îmbătrânire a populației

Creșterea imigrării în muncă.

În următorii 10 de ani vor apărea alte tehnologii, noi domenii și zone de activitate, pe care în prezent nu le cunoaștem și care vor avea consecințe pe piața muncii. Va apărea cererea pentru diferite tipuri de forță de muncă, iar furnizarea ei va avea o importanță deosebit de mare pe piața muncii până în 2030.

Și în țara noastră va crește nevoia de educație pentru forța de muncă. Dacă furnizarea de forță de muncă nou calificată va fi relativ scăzută, asta înseamnă că pe piața muncii vor pătrunde mai puține persoane cu noi abilități.

În ultimele decenii, comerțul internațional sporit de bunuri și servicii a înlocuit nevoia de forță de muncă, pentru că s-au importat mărfurile din alte țări și nu s-au mai produs aici.

Țara noastră are un număr mare de locuri de muncă cu un nivel scăzut de remunerare, comparativ cu alte țări ale UE. Asta probabil va duce la creșterea sărăciei și a inegalității pe piața muncii, dintre lucrătorii calificați și cei necalificați. Principala preocupare a oamenilor pentru piața viitoare a locurilor de muncă este legată de salarii. Oamenii se întreabă ce fel de venituri vor avea acele locuri de muncă care vor apărea în următorii ani. Chiar dacă ușor salariile se îmbunătățesc de-a lungul anilor, oamenii cred că nivelul lor va fi la un nivel relativ scăzut, având în vedere creșterea prețurilor.

Oamenii care vor fi bine pregătiți, vor concura pentru locurile de muncă bine plătite, pe piața muncii. Nivelul de viață va depinde foarte mult de inflație, de ceea ce se întâmplă cu prețurile.

Și în România, la fel ca și în alte țări, tendința din următorii 20 de ani va fi spre forța de muncă mai calificată. Pentru persoanele fără calificare, piața locurilor de muncă în următorii ani va fi mai sumbră. Odată cu creșterea tehnologiei, va crește și cererea de muncă calificată, deci va exista o diferență între aceasta și munca necalificată. Firmele și companiile vor căuta oameni care au experiență în muncă și care au fost instruiți. Acest lucru i-ar putea face pe absolvenți să fie mai optimiști cu privire la opțiunile pe termen lung.

În prezent, în România există multă competitivitate pe piața muncii, din cauza perioadei de criză care a fost provocată de pandemia de Covid-19. Numărul persoanelor care sunt în căutare de locuri de muncă a crescut, și s-a mărit și numărul de șomeri. Acum cele mai bine plătite locuri de muncă sunt în sectorul IT și videochat non adult. Mulți dintre specialiștii în IT au plecat în străinătate, unde în opinia lor salariile sunt și mai mari decât în țară, iar stilul de viață mai decent (ca de exemplu în Elveția, Marea Britanie, Olanda și Germania) și nu mai doresc să se mai întoarcă.

Societatea actuală are un rol important în pregătirea tinerilor pentru o lume automatizată și digitizată. În următorii ani se va pune accent pe transformarea sistemului educațional pentru facilitarea accesului la tehnologie.