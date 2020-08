Franklin Resources a finalizat achiziţia Legg Mason Inc

Organizaţia globală de management al investiţiilor Franklin Resources Inc, cu filiale care operează sub denumirea Franklin Templeton, a finalizat achiziţia Legg Mason Inc. şi a managerilor săi de investiţii specializate, potrivit unui comunicat al companiei.

Astfel, organizaţia extinsă consacră Franklin Templeton ca unul dintre cei mai mari manageri independenţi de investiţii globale specializate, administrând active (AUM) în valoare totală de 1,4 trilioane de dolari printr-o echipă cu una dintre cele bune competenţe din industrie în ceea ce priveşte investiţiile diverse şi de calitate.

Achiziţia astfel realizată, întăreşte semnificativ prezenţa Franklin Templeton în zone geografice-cheie şi creează o platformă de investiţii extinsă, bine echilibrată între clientul instituţional şi cel de retail.

„Suntem extrem de încântaţi să anunţăm finalizarea achiziţiei Legg Mason, cea mai mare şi semnificativă tranzacţie din istoria Franklin Templeton. S-au întâmplat extrem de multe de când am făcut anunţul la jumătatea lunii februarie, dar raţiunile strategice pentru această asociere puternică nu au făcut decât să se întărească. Această achiziţie deblochează o valoare substanţială şi oportunităţi de creştere determinate de o scară mai largă, diversitate şi echilibru privind strategiile de investiţii, canalele de distribuţie şi zonele geografice. Compania noastră extinsă este aliniată atât în ceea ce priveşte cultura, cât şi focusul comun pe furnizarea de rezultate puternice ale investiţiilor pentru clienţii noştri apreciaţi”, a declarat Jenny Johnson, Preşedinte şi CEO al Franklin Templeton.

Tranzacţia care tocmai s-a încheiat, aduce beneficii la nivel de leadership şi consolidează veniturile fixe de bază, acţiunile şi investiţiile alternative, precum şi extinde capacităţile firmei de a furniza soluţii multi-active.

În prezent, Franklin Templeton subliniază faptul că nu a planificat schimbări pentru strategiile de investiţii diferenţiate ale managerilor de investiţii, care vor beneficia de infrastructura globală a Franklin Templeton şi de investiţiile continue în tehnologie şi inovaţie.

„S-au depus multe eforturi pentru pregătirea acestei achiziţii în ultimele cinci luni, toate în timpul unei pandemii fără precedent, cu aproape toţi cei implicaţi lucrând de la distanţă. Aş vrea să le mulţumesc angajaţilor ambelor companii pentru contribuţiile lor extraordinare şi dedicarea lor excepţională pentru clienţi şi business pe tot parcursul procesului”, a adăugat Johnson.

Aşadar, Franklin Resources, Inc. este o organizaţie globală de management al investiţiilor care operează împreună cu sucursalele sale sub denumirea Franklin Templeton. Obiectivul Franklin Templeton este de a oferi rezultate superioare prin furnizarea de soluţii globale şi locale de management al investiţiilor pentru clienţi de retail, instituţionali şi fonduri suverane în peste 170 de ţări. Compania are angajaţi în peste 30 de ţări, în California are peste 70 de ani de experienţă în investiţii şi administra active în valoare de aproximativ 1,4 trilioane de dolari la 30 iunie 2020 (pe baza facturii pro forma pentru achiziţia Legg Mason, Inc.).

În mai 2010, Franklin Templeton a deschis un birou în Bucureşti, cu o echipă de 30 de angajaţi, incluzând 5 specialişti locali în investiţii sprijiniţi de cei peste 40 de manageri de portofolii şi analişti din cadrul echipei lărgite a Templeton Emerging Markets.