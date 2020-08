S-a finalizat tranzacţia dintre Help Net şi farmaciile Remedia

După ce a primit aviz favorabil din partea Consiliului Concurenţei, Help Net a finalizat tranzacţia celor 52 de farmacii achiziţionate de la Farmaceutica Remedia, a anunţat luni lanţul farmaceutic.

Aceste 52 de farmacii, care fac obiectul tranzacţiei, sunt situate preponderent în judeţele Hunedoara, Alba, dar şi Bucureşti, regiuni în care compania Help Net urmăreşte o consolidare a poziţiei pe piaţă.

„Procesul de integrare a celor 52 de locaţii va începe în cel mai scurt timp, obiectivul fiind ca farmaciile să opereze sub brandul şi conform standardelor Help Net, cât mai curând. Farmaciile nou achiziţionate vor suferi transformări atât ca design, urmând să preia identitatea vizuală a farmaciilor Help Net, cât şi ca poziţionare şi target de clienţi, prin gamele noi de produse şi programele de loializare special concepute pentru pacienţii Help Net”, se menţionează în comunicatul lanţului farmaceutic.

Astfel, Help Net, face parte a grupului german Phoenix, a fost fondat în 1998 şi este al treilea cel mai mare lanţ farmaceutic din România, cu peste 350 de farmacii deschise la nivel naţional şi o cifră de afaceri de peste 169 de milioane de euro în 2019. Compania are aproximativ 2.000 de angajaţi care oferă servicii de calitate înaltă pentru peste 3,5 milioane de pacienţi.

Aşadar, Grupul mamă Phoenix, cu sediul la Mannheim,este un furnizor de servicii integrate de sănătate şi are o reţea de 164 centre de distribuţie cu peste 2.700 de farmacii proprii în 15 ţări europene. Are, de asemenea, 37.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri de 27 miliarde de euro.