Ce trebuie sa stii atunci cand vrei sa te muti in alt oras

In general, copiii locuiesc cu parintii pana la terminarea liceului, moment in care incepe o noua etapa din viata lor. De cele mai multe ori, acestia aleg sa mearga la facultate in alte orase, precum Sibiu, Cluj sau Bucuresti. Odata ajunsi acolo, le vine greu sa mai plece, deoarece ajung sa se obisnuiasca cu locul, sa isi faca prieteni noi si sa isi gaseasca si un loc de munca. Dupa terminarea facultatii si dupa gasirea unui loc de munca stabil, acestia se satura de statul in chirie si isi doresc sa isi cumpere propriul lor apartament.

Daca si tu esti in aceasta situatie sau daca vrei sa te muti in alt oras din cauza locului de munca sau pentru ca pur si simplu iti doresti o schimbare in viata ta, atunci trebuie sa stii ca exista cateva reguli nescrise de care trebuie sa tii cont atunci cand faci acest pas pentru a avea parte de confortul pe care ti-l doresti. Daca vrei sa te muti in Bucuresti si vrei sa iti intemeiezi o familie, atunci sfatul nostru este sa alegi sa locuiesti intr-un complex rezidential din Bucuresti.

In cele ce urmeaza iti vom prezenta patru reguli de care trebuie sa tii cont atunci cand te pregatesti sa iti achizitionezi un apartament:

Alege cu atentie zona

Unul din cele mai importante lucruri atunci cand alegi apartamentul in care urmeaza sa te muti ar trebui sa fie locatia. Daca nu te deranjeaza agitatia si aglomeratia si vrei sa fii cat mai aproape de centrul Bucurestiului, atunci poti alege un apartament in zona centrala. Daca, pe de alta parte, vrei o zona linistita, poti alege unul din cartierele rezidentiale de la marginea orasului, unde te poti relaxa, fara sa fii deranjat de zgomotul si agitatia masinilor. Un lucru de care trebuie sa tii cont este distanta dintre apartament si locul tau de munca, cat si al partenerului, dar si de distanta dintre locuinta si celelalte puncte de interes, cum ar fi magazinele, scolile sau centrele comerciale. Accesul la diferite mijloace de transport reprezinta un alt criteriu destul de important in alegerea viitoarei locuinte.

Siguranta este cea mai importanta

Tot de alegerea zonei tine si cel mai important criteriu, si anume siguranta. Daca te muti intr-un oras in care nu ai mai locuit niciodata si despre care nu stii nimic, poate fi putin mai dificil sa alegi cel mai sigur cartier. Totusi, trebuie sa fii destul de bine informat in legatura cu acest aspect inainte de a lua o decizie, pentru ca tu si familia ta sa puteti duce o viata linistita si fara incidente.

Marimea conteaza

Cine spune ca marimea nu conteaza? Gandeste-te ca tocmai ti-ai achizitionat un apartament cu doua camere: un dormitor si o sufragerie si peste cativa ani au aparut doi copii in familia ta. Cum vei gestiona acest lucru? Daca, pe de alta parte, tu ai de gand sa faci un singur copil si ai ales sa achizitionezi un apartament cu 3 dormitoare si o sufragerie, ce vei face cu spatiul de care nu ai nevoie? O camera in plus presupune costuri suplimentare. Pentu a evita aceste doua situatii neplacute, trebuie sa iti faci un plan de la bun inceput cu numarul de camere si cu dimensiunea acestora. Astfel, tu vei avea parte de nivelul de confort asteptat.

Tine cont si de necesitatile celorlalti

Fie ca vrei sa te muti intr-un apartament nou impreuna cu familia ta, fie ca vrei sa te muti singur si ulterior sa iti intemeiezi o familie, trebuie sa te gandesti de la bun inceput atat la ce nevoi si dorinte ai tu, cat si la necesitatile membrilor familiei tale. Astfel, atunci cand alegi numarul de camere, numarul de bai, ordinea camerelor, dimensiunea acestora, cat si alte detalii care la prima vedere ar putea fi nesemnificative, gandeste-te si la confortul familiei tale.

Astfel, trebuie sa alegi o zona sigura, cu acces la locul de munca si la celelalte locuri cu care tu si familia ta veti avea contact, o zona linistita sau nu, in functie de preferintele tale si ale familiei tale si un apartament cu dimensiuni potrivite cerintelor si nevoilor tale. In acest mod, atat tu, cat si persoanele dragi cu care urmeaza sa locuiesti, veti avea parte de confortul asteptat.