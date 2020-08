La 18 ani Viorel Fleşer devine cel mai tânăr alergător român de ultramaraton

În perioada 30 iulie şi 2 august, Elevul caporal Viorel Fleşer şi antrenorul său, Istvan Szokolszky, au realizat împreună traversarea Munţilor Apuseni în alergare montană. această traversare s-a desfăşurat într-o serie de 4 ultramaratoane, în tot atâtea zile consecutive (30 iulie – 2 august). Se consideră,astfel un ultramaraton, o distanţă care depăşeşte 42.195 kilometri, cât are un maraton clasic.

La început, planul echipei elev-antrenor era să parcurgă 320 de kilometri cu aprox. 9.500 de metri diferenţă de nivel, dar în final cifrele au arătat diferit, în special în privinţa altitudinii cumulate, care a fost mult mai mare: 11.200 de metri elevaţie pozitivă, acest lucru însemnând totalul urcărilor. Numărul de kilometri a fost foarte apropiat faţă de cel avut ca target: 314 kilometri.

În timpul alergărilor, vremea nu a ţinut deloc cu ei, pentru că nu au avut norii, în zilele de alergare, iar căldura s-a resimţit din plin. Primele două zile din cele patru dedicate cursei au fost toride, cu temperaturi spre 35°-38°C. în efort, corpul resimte însă o temperatură cu 10-15°C în plus faţă de temperatura reală. În plus, în cea mai mare parte a traseului s-a alergat în gol alpin, acest lucru însemnând lipsa oricărei forme de vegetaţie care ar fi putut aduce umbră. Mai mult, prima zi a însemnat 100 de kilometri de alergare montană, cu peste 4.000 de metri diferenţă de nivel (faţă de panul cu 90km şi 3.000 de metri diferenţă pozitivă).

Până la startul APUSENI4ULTRA, cea mai lungă distanţă alergată de Viorel fusese de 60 de kilometri.

‘Pentru mine această experienţă a însemnat o maturizare rapidă şi conştientizarea că se poate orice. Până la acest eveniment nu m-am gândit niciodată că poţi să cazi şi să te ridici de atâtea ori într-un timp atât de scurt. Au fost patru zile în care totul a decurs bine, dar au fost şi trei seri în care am crezut ca voi spune stop. Pentru mine prima zi a fost cea mai frumoasă, dar şi cu noaptea cea mai grea. însă datorită echipei de suport şi mesajelor de încurajare de la comunitatea din Zlatna am prins iar aripi! Nici nu vă imaginaţi cât de mult înseamnă un simplu banc, fie el spus bine sau nu, în momentul în care singurul lucru la care te gândeşti este dacă te vei reface pentru ziua următoare. Am stat foarte bine din punct de vedere moral toate cele patru zile, nu am avut căderi majore şi nu am spus niciodată ‘nu mai pot!” Am făcut echipa ideală împreună cu antrenorul meu: experienţă (Istvan) + ambiţie (Viorel) = perfecţiune!’

Viorel Fleşer a împlinit 18 ani la finalul lunii iunie, face parte din echipa de atletism a Colegiului Naţional Militar ‘Mihai Viteazul’ şi este legitimat la clubul sportiv XTERRA, obţinând până acum premii importante la diverse competiţii sportive.

Antrenorul său, Istvan Szokolszky, are peste 30 de ani de experienţă sportivă, este Campion Naţional la duatlon în 2017 & 2018 (categorie de vârstă) şi un pasionat activ al curselor de anduranţă, anul acesta petrecându-şi ziua de naştere pe bicicletă, pedalând 500 de kilometri.

‘În perioada de lockdown, Viorel a pus pe hârtie acest obiectiv mare. A dedicat o agendă întreagă notării detaliilor administrative, iar când a ajuns la concluzia că există o şansă de a îndeplini acest obiectiv, mi-a spus planul lui şi am lucrat împreună la îndeplinirea sa. Am avut doar 2 luni la dispoziţie să ne pregătim, iar antrenamentele lui Viorel au suferit o modificare radicală, întrucât până acum se antrena pentru curse de viteză. Când am început antrenamentele specifice a trebuit să facă multe etape de pregătire exact invers de cum a lucrat în trecut. I se părea foarte greu să nu alerge şi pe urcări. Sunt mândru de Viorel şi de ce a realizat cu APUSENI4ULTRA. În calitate de antrenor al său, consider că va avea un cuvânt important de spus în alergare’, a declarat Istvan Szokolszky, organizator al X-Man România şi fondatorul clubului XTERRA, la finalul APUSENI4ULTRA.

Cursa a avut loc pe ruta Zlatna – Bucium – Vulcanul Buceş – Vârful Găina – Vârful Bihor – Vârtop – Padiş – Vârful Vlădeasa – Răchiţele – Beliş – Vârful Muntele Mare – Sălciua de Jos – Lacul Iezer – Refugiul Săruni – Zlatna, toate detaliile fiind puse la punct de cei doi atleţi. La final de cursă, alergătorii au fost întâmpinaţi în centrul oraşului Zlatna de un grup mare de susţinători care au fost ţinuţi la curent de evoluţia cursei prin transmisiunile live de pe paginile de socializare ale celor doi alegători.

Cu o logistică impresionantă, asistenţa de cursă a presupus 3 maşini şi 6 persoane în stafful tehnic: Cristina Cecan (nutriţie şi refacere fizică), Horia Fleşer (foto şi echipament sportiv), Adrian Puiuleţ (acces zone dificile cu maşină de teren), Ciprian Cîmpean (aprovizionare şi materiale video), Claudiu Beleţoiu (alergare în tandem în a doua parte a fiecărei zile), Eliza Niţescu (PR & comunicare în social media).

‘Am alergat pe trasee turistice care probabil au fost umblate doar la marcare, deşi peisajul era unic. Apusenii au locuri foarte frumoase şi vrem să îndemnăm lumea să iasă în natură’, au mai declarat cei doi sportivi.

Cauza nobilă a dat un sens întregii acţiuni. Prin alergarea lor, sportivii vor contribui la achiziţionarea de echipament pentru camera de terapie senzorială a Centrului Maria Beatrice din Alba Iulia, unde sunt trataţi copii cu afecţiuni neuromotorii, având vârste începând de la câteva luni. Cauza a fost aleasă prin colaborarea cu asociaţia TOTUL ESTE POSIBIL, partener al evenimentului (componentă caritabilă, sponsori şi comunicare)

Cursa celor doi atleţi a fost sprijinită şi de autorităţile locale, Consiliul Judeţean Alba şi Primăria Zlatna fiindu-le alături pentru suport logistic.