APIA a început plăţile pentru motorină

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) efectuează plata ajutorului de stat pentru motorină, care este in valoare totală de 103,383 milioane de lei. Această plată aferentă primului trimestru al anului in curs in perioadele 01.01 – 31.03.2020.

„Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Judeţene, aduce la cunoştinţa opiniei publice că efectuează plăţile aferente ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură, pentru cantităţile de motorină utilizate în perioadele 01.01 – 31.03.2020 (trimestrul I/2020), în conformitate cu prevederile HG nr. 1174/2014 şi OMADR nr.1727/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare care urmează a fi plătită este de 103.382.895,00 lei pentru cantitatea de motorină determinată cu acciza redusă de 67.747.593,034 litri (trimestrul I/2020 cu valoare de 103.313.851,00 lei pentru o cantitate de motorină determinată de 67.711.175,864 litri, diferenţa de 69.044,00 lei reprezentând erori administrative an anterior)”, se arată într-un comunicat al APIA, remis joi AGERPRES.

Astfel, valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul acesta este de 1,5258 lei/litru.

Iar cantităţile de motorină care beneficiază de ajutor de stat, utilizată de agricultori, sunt aprobate prin Ordinul MADR nr. 212/28.07.2020, precizează APIA.