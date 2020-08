Travertinul – materialul ideal pentru amenajarea locuintei tale

Fie ca este vorba de amenajarea casei sau a apartamentului pe care tocmai le-ai achizitionat, fie ca este vorba de faptul ca vrei o schimbare in vechea ta locuinta, alegerea materialelor necesare, a finisajelor si a mobilierului poate fi o misiune destul de dificila. Acest lucru se datoreaza faptului ca, in acest moment, pe piata exista foarte multe variante, fiecare avand atat puncte slabe, care te fac sa te mai gandesti o data inainte sa iei o decizie, cat si puncte forte, care te vor face sa fii atras de alegerea respectiva. Pe langa acest motiv, trebuie sa pui la calcul si faptul ca exista o presiune din punct de vedere al rezultatului final. In ceea ce priveste finisajele, cea mai eleganta si atractiva optiune este piatra naturala.

Piatra naturala este utilizata in amenajari interioare si exterioare inca din cele mai vechi timpuri. Utilizarea acestui material aduce o multime de avantaje, printre care se numara si diveristate de culori, texturi si modele. Producatorii de piatra naturala iti pun la dispozitie mai multe tipuri de materiale, dintre care cele mai utilizate sunt: marmura, granitul, calcarul, ardezia si travertinul. Astfel, vei avea de unde alege varianta cea mai buna pentru gusturile tale, dar si cea mai potrivita pentru designul locuintei tale.

Travertinul este una din cele mai cautate pietre naturale, acesta avand o numeroase avantaje care ar trebui sa te convinga si pe tine sa il alegi pentru amenajarea locuintei tale. Iti voi prezenta 5 motive pentru care ar trebui sa utilizezi travertinul in amenajari:

Travertinul ofera un aspect inedit

Atunci cand vine vorba de travertin, ne gandim la simplitate si eleganta. Este deja cunoscut faptul ca piatra naturala este una din cele mai elegante optiuni pentru amenajarea locuintelor. Travertinul, prin simplitatea si naturaletea sa, ofera incaperii eleganta si stil, rezultatul final fiind unul inedit si foarte placut. Aspectul este si principalul motiv pentru care acesta este unul din cele mai cautate materiale pentru amenajari.

Este un material rezistent

In general, piatra naturala este unul din cele mai dure materiale. Datorita modului in care ia nastere, cat si a compozitiei acestuia, travertinul poate rezista atat socurilor termice, cat si celor mecanice. Din acest motiv, el se poate utiliza in atat de multe moduri, fara sa iti faci probleme ca va avea de suferit. Duritatea reprezinta cel de-al doilea motiv pentru care travertinul este un material foarte utilizat atat in amenajarile interioare, cat si in cele exterioare.

Ai o multime de variante de utilizare a travertinului

Asa cum am spus, travertinul este un material dur, ceea ce il face sa fie perfect atat pentru amenajarile interioare, cat si pentru cele exterioare. Daca vrei sa iti amenajezi curtea sau gradina cu travertin, atunci il poti utiliza la alei, trepte, terase, glafuri sau coloane. Daca, in schimb, vrei sa utilizezi travertinul in amenajarea interioara, trebuie sa stii ca, fiind o piatra naturala, este ideal si pentru incaperi cu o umiditate mai ridicata. Astfel, poti folosi acest material in bucatarie, in confectionarea blaturilor sau imbracarea peretilor, in baie, in confectionarea obiectelor sanitare sau prin inlocuirea gresiei si a faiantei, dar si in living si dormitor. Singura bariera este imaginatia ta.

Nu iti vei face probleme in ceea ce priveste intretinerea

Atunci cand iti renovezi casa, intentia ta este cu siguranta de a alege cele mai bune materiale, pentru a nu fi nevoit sa faci o schimbare sau o reconditionare la cateva luni. Daca vrei sa nu iti bati prea mult capul cu intretinerea, atunci trebuie sa alegi travertinul pentru locuinta ta. Sa zicem ca, de exemplu, ai optat pentru gresie pentru amenajarea baii tale, deoarece aceasta este mai accesibila decat piatra naturala in ceea ce priveste pretul. In cativa ani aceasta isi va pierde aspectul si exista riscul sa se sparga, ceea ce te va obliga sa o schimbi. Acest lucru presupune costuri suplimentare. Nu mai bine alegi de la bun inceput un material care, desi poate este mai scump, este mult mai rezistent si nu vei fi nevoit sa faci schimbari periodice? Daca te gandesti ca intretinerea si curatarea acestuia vor fi mai dificile, trebuie sa stii ca travertinul se poate curata foarte usor, cu ajutorul unei lavete umede si a catorva solutii speciale, care nu sunt foarte scumpe.

Este o investitie care merita

Este bine de stiut ca daca alegi sa folosesti piatra naturala pentru amenajarea locuintei tale, atunci vei fi nevoit sa scoti mai multi bani din buzunar decat daca ai alege materialele clasice. Dar, pe de alta parte, trebuie sa te gandesti ca aceasta varianta, chiar daca este mai scumpa, este mult mai aspectuoasa, este mult mai rezistenta, nu necesita sa fie schimbata la o perioada scurta de timp si nu este greu de intretinut. Pe scurt, aceasta varianta reprezinta o investitie pe termen lung care chiar isi merita costurile.

Sper ca motivele mele te-au ajutat in alegerea materialelor utilizate in amenajarea locuintei tale. 😊