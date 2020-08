Coronavirus: activitatea clienților Uber scade brusc

Numărul clienților activi pe aplicațiile Uber a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut, în timp ce pandemia devastează cererea pentru serviciile de taxi ale companiei.

Gigantul plin de viteze a spus că a avut în medie 55 de milioane de clienți în fiecare lună în perioada aprilie-iunie, în scădere față de 99 milioane anul trecut. Căderea a avut loc în ciuda unei avânte a activității sale de livrare a alimentelor, care a văzut comenzile mai mult decât dublate. Însă rezervările pentru călătorii au scăzut cu 75%.

Aceasta este doar o ușoară recuperare de la scufundările observate la înălțimea blocajelor din primăvara acestui an, când afacerea cu plimbările s-a prăbușit până la 80%.

Directorul executiv Uber, Dara Khosrowshahi, a declarat că cele două părți ale afacerii vor ajuta firma să navigheze în provocările viitoare. În trimestru, livrarea de produse alimentare a adus mai multe venituri decât plimbări.

„Deși am fi sperat cu toții că până acum vom avea o linie clară de vedere până la sfârșitul pandemiei, speranța nu este o strategie”, a spus el.

„Concluzia este că am luat măsuri rapide asupra a tot ceea ce este sub controlul nostru.”

Uber a lucrat pentru a compensa prăbușirea activității sale centrale de taxi din cauza pandemiei prin creșterea operațiunilor de livrare a alimentelor. Luna trecută, a lansat o funcție care permite utilizatorilor din unele orașe din SUA, Canada, Brazilia, Chile, Columbia și Peru să comande produse alimentare prin intermediul aplicației sale.

Mișcarea vine după ce firma a luat un pachet majoritar în start-up-ul chilian Cornershop anul trecut. De asemenea, a anunțat, în iulie, o înțelegere pentru a cumpăra pașii de pornire a restaurantelor din SUA pentru un preț de 2,65 miliarde de dolari – o acțiune care i-ar putea controla 30% din piața americană.

Uber a spus că veniturile Uber Eats s-au dublat la 1,2 miliarde de dolari în trimestru, în condițiile în care oamenii îngrijorați de coronavirus au continuat să facă ordine în loc să mănânce.

Veniturile trimestriale generale au scăzut cu 29% de la an la an, scăzând la 2,2 miliarde de dolari, în condițiile în care activitatea de călătorii a cântărit pe rezultate. Veniturile Uber încasate din călătorii au scăzut cu 67% la 790 milioane dolari, în timp ce rezervările brute – totalul de dolari din călătorii – au scăzut cu 75% la 3 miliarde de dolari. În orașele în care virusul este sub control, cererea a recuperat, a spus domnul Khosrowshahi.

„Nu am văzut niciun semn acum că va exista vreun fel de daune permanente pentru afaceri”, a spus el.

Uber a declarat că pierderile sale s-au redus la aproximativ 1,8 miliarde de dolari, de la 5,2 miliarde de dolari în urmă cu un an, când înregistrarea sa la bursă a umflat costurile.

Îmbunătățirea urmărește, de asemenea, anunțul lui Uber, în mai, că a luat măsuri pentru reducerea costurilor cu 1 miliard de dolari, inclusiv reducerea a 6.700 de locuri de muncă – aproximativ un sfert din forța de muncă.

Cifrele nu includeau șoferi, pe care firma îi consideră contractori independenți. Această poziție a atras mai multe procese, inclusiv una înregistrată săptămâna aceasta de către comisarul muncii din California.

Domnul Khosrowshahi a spus că a considerat că firma are o „cale puternică” pentru a lupta împotriva acestor pretenții sau pentru a câștiga sprijin în rândul alegătorilor statului pentru o legislație care să renunțe la o lege din California, destinată să-l oblige pe Uber să-și schimbe clasamentul de șoferi.

Sursa: bbc.com