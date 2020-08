IBM lansează cel mai nou cip de procesor, atinge Samsung pentru fabricare

International Business Machines Corp (IBM.N) a anunțat luni un nou cip de procesor pentru centrele de date despre care spune că va putea gestiona de trei ori volumul de muncă al predecesorului său.

Cipul Power10 conceput de IBM va fi fabricat de Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) și este destinat utilizării de către întreprinderile din centrele de date, a spus IBM.

Cipul va folosi procesul de fabricare a cipurilor de 7 nanometri Samsung, care este similar cu tehnologia de 7 nanometri pe care Advanced Micro Devices Inc (AMD.O) o folosește pentru a avea cipurile sale realizate de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW).

Atât IBM cât și AMD folosesc fabrici de cipuri din exterior pentru a concura cu Intel Corp, furnizorul dominant de cipuri de procesor central în centrele de date și unul dintre puținii jucători care au mai rămas care proiectează și produce propriile jetoane.

Intel a declarat recent că următoarea generație de tehnologie de fabricație se confruntă cu întârzieri, ceea ce analiștii consideră că le va permite rivalilor săi să câștige cota de piață.

IBM s-a concentrat mult timp pe sisteme de calcul de înaltă performanță, trei dintre cei mai buni super-computere super-computere din lume utilizând cipurile sale.

Compania a declarat luni că cipul Power10 a fost proiectat pentru a fi mai rapid la sarcinile de calcul al inteligenței artificiale decât predecesorul său, făcând astfel de lucrări de până la 20 de ori mai rapid decât generația sa anterioară.