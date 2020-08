În războiul tehnologic SUA-China, investitorii pariază pe eforturile de localizare ale Chinei

Pe măsură ce „războiul tehnologic” dintre SUA și China se extinde, investitorii pariază pe eforturile Chinei de a înlocui tehnologiile americane cu aplicații „indigene” pentru a rula rețele în sectorul de stat.

În ultimele luni, administrațiile locale și firmele de stat, cum ar fi China Telecom, au anunțat planuri și achiziții menite să încurajeze un ecosistem tehnologic de origine pentru a îndepărta echipamentele de genul Intel, Microsoft, Oracle și IBM.

Un indice care urmărește stocurile informatice chineze.

CSIINT a ajuns la aproape 30% în acest an, dublând câștigurile cu cipuri albastre .CSI300.

„Vedem mai multe acțiuni americane împotriva Chinei, iar viitorul tinde să fie de genul „o lume, două sisteme ”, a spus Wu Kan, manager de portofoliu la Soochow Securities Co, care a investit în lideri de tehnologie locală, inclusiv China National Software & Service Co Ltd (600536.SS), China Greatwall Technology Group (000066.SZ) și Beijing Kingsoft Office Software (688111.SS).

„Orice segment care se confruntă cu riscuri de decuplare reprezintă oportunități mari de investiții.”

Unii observatori de pe piață avertizează că evaluările stocurilor tehnologice din China se situează la o valoare de aproximativ 60 de ori mai mare decât câștigurile, menționând că firmelor chineze le-ar putea lua ani de zile pentru a fi la curent cu participanții mondiali consacrați.

Dar Wu a spus că nivelurile prețurilor sunt justificate de potențialul de creștere și de susținerea directă a guvernului.

Administrația Trump a consolidat recent restricțiile la Huawei Technologies din China și a sancționat aplicațiile deținute de China, TikTok și WeChat.

Washingtonul a lansat, de asemenea, o inițiativă „Clean Network” pentru a exclude firmele tehnologice chineze percepute ca o amenințare pentru securitatea națională.

Sub presiunea Statelor Unite, vânzătorii chinezi sunt pregătiți să obțină cota de piață locală, a spus Jie Lu, șeful de cercetare al Chinei Robeco

„China va accelera investițiile și intensitatea cercetării și dezvoltării pentru industrii critice, cum ar fi semiconductorii”, a spus Lu.

Dongxing Securities a prezis că o reluare va crea o oportunitate de 1 trilion de yuani (144,46 miliarde de dolari) în următorii trei ani pentru furnizorii locali.