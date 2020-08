Ce bijuterii purtam anul acesta la mare

Pe langa sandale si costume de baie, iti poti personaliza tinutele de plaja cu accesorii atent alese. O palarie sau o bijuterie adaptata look-ului estival, te va transforma intr-o adevarata diva. In timp ce astepti nerabdatoare sa te poti odihni intinsa pe un frumos sezlong langa mare, descopera care sunt bijuteriile estivale care nu pot lipsi din cutia ta de bijuterii pentru acest sezon.

Vara 2020: exagerarea si sobrietatea sunt la moda la mare

Stim, sunt doua idei ce se afla in totala contradictie, nu? Dar tocmai asta sugereaza moda din acest an. Stilistii si creatorii de moda sugereaza ca in aceasta vara ar trebui sa purtam bijuterii ultrastralucitoare, cu o forma exagerat de mare, dar si bijuterii cu un aspect si un stil mai sobru, mai minimalist.

Prin urmare, atat cele carora le place sa poarte bijuterii spectaculoase, cat si cele care nu doresc sa renunte la bijuterii in timp ce sunt la plaja, dar prefera ceva mai putin spectaculos, sunt multumite. Dar ce anume ar trebui sa alegi? Iata cateva idei pentru a nu renunta la bijuterii chiar si atunci cand esti la plaja si sa fii la curent cu ultimele tendinte:

Colierele

Sa incepem cu https://www.elefant.ro/list/fashion/bijuterii/coliere. Dupa cum am spus, vara aceasta ofera intr-adevar o paleta imensa pentru alegere. Iti place sa indraznesti? Ai unda verde la coliere de design stralucitoare si la coliere stil choker. Pentru cele care prefera un stil mai sobru, moda verii 2020 ofera si lanturi subtiri, cu mai multe pandantive suprapuse sau un colier simplu cu un pandantiv discret.

Cercei

Sa trecem acum la cercei. Tot pentru acest tip de bijuterii pentru femei, cuvantul cheie trebuie sa fie “indrazneti”. In 2020 cerceii realizati cu materiale alternative precum lemnul au revenit la moda, si sunt sub forma de cerc sau in stil etnic. Dimensiunile sunt, desigur, maxime. De asemenea, cerceii de argint sunt din ce in ce mai preferati de doamne si domnisoare, in detrimentul celor din aur.

Bratari

Pentru bratarile purtate pe plaja, in 2020, este valabil acelasi lucru ca si pentru coliere. Bratarile trebuie sa fie mari si stralucitoare sau subtile si sobre. Nu exista jumatati de masura. Bratarile inalte si rigide sunt perfecte, dar si cele mai simple si mai subtiri, mai ales daca sunt personalizate, cu pandantive colorate, care amintesc de culoarea colierului sau cerceilor. De asemenea, poti purta mai multe https://www.elefant.ro/list/fashion/bijuterii/bratari la aceasi mana, cu conditia sa urmareasca o nota cormatica sau un stil anume.

Pandantive

Daca alegi coliere si bratari cu aspect mai putin spectaculos, este practic obligatoriu sa le combini cu unele pandantive. Stelele si inimile colorate sunt cele doua forme care sunt la moda in acest an, alaturi de camee, pentru cele care iubesc un stil usor retro.

In aceasta vara se poarta bijuterii in culori indraznete, precum verde acid sau albastru electric si coliere cu pietre pretioase destul de mari si viu colorate, precum rubine si smaralde.

Si materialele? Ei bine, poti alege un numar mare de materiale. Alaturi de bijuteriile confectionate integral din metal, cum ar fi aurul, argintul sau otelul, exista cele din plastic, foarte stralucitoare si excentrice. Nu lipsesc nici pielea, tesatura si lemnul, pe care le putem folosi la fel de mult intr-o pereche de cercei ca intr-o bratara sau un pandantiv.

Un ultim sfat: nu exagera! Aceasta este o regula care se aplica tuturor anotimpurilor. Bijuteriile, in special cele mari si colorate, sunt frumoase de privit cand esti la malul marii. Un colier, una sau doua bratari, o pereche de cercei si un inel asortat in modul corect sunt suficiente pentru a nu trece neobservata.