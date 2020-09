Tesla va strânge 5 miliarde de dolari prin oferirea de acțiuni

Tesla Inc a declarat marți că intenționează să strângă până la 5 miliarde de dolari printr-un program de vânzare de acțiuni care va fi realizat de principalele brokeraje din Wall Street.

Agenții de vânzări includ bănci importante precum Goldman Sachs & Co, Bank of America Securities Inc, Citigroup Global Markets Inc și Morgan Stanley & Co, a declarat producătorul de vehicule electrice într-un dosar.

Acțiunile Tesla, care au crescut cu aproximativ 8% la tranzacționarea timpurie premarket, au crescut cu aproximativ 3% după noutăți.

Miscarea vine la o zi după ce a intrat în vigoare o împărțire a acțiunilor 5 la 1, prima Tesla de la oferta publică inițială în urmă cu aproximativ un deceniu.

Stocul de zbor al companiei a crescut cu peste 70% de când a fost anunțată divizarea sa pe 11 august și se tranzacționa vineri cu peste 2.000 de dolari vineri, pe bază de ajustare divizată.

Stocul a fost unul dintre cele mai scumpe de pe Wall Street.