Ce trebuie sa stim despre mastile de protectie

Traim intr-o perioada destul de complicata, care ne pune la grea incercare pe absolut toti. Suntem fata in fata cu un virus care a dat peste cap nu numai sistemul sanitar, cat si economia mondiala. Pentru ca in prezent nu exista un vaccin sau un tratament ideal, singura arma pe care o avem la indemana o reprezinta protectia. OMS, adica Organizatia Mondiala a Sanatatii a elaborat un set de reguli cu scopul de a ne proteja pe noi insine, dar si pe cei dragi noua. Putem avea incredere in OMS, cel putin atunci cand furnizeaza indicatii cu privire la sanatatea urbi si orbi. Iar cu privire la utilizarea mastilor, in ceea ce priveste contagiunea coronavirusului, mesajul transmis de OMS este cat se poate de clar. Ni se spune ca utilizarea mastilor este una din modalitatile principale de protectie si un mod de a evita risipa de resurse pretioase.

Acum analizam aceste masti de protectie cu aceeasi atentie ca atunci cand purtam o piesa din ultima moda. Masti de unica folosinta verzi, albastru deschis, albe – o gama destul de diversa. Initial OMS declara ca mastile nu ar trebui purtate de persoanele sanatoase. De fapt, spuneau ca daca avem o stare buna de sanatate, trebuie sa purtam o masca numai daca avem grija de o persoana care sufera de o alta maladie sau suntem in contact cu cineva cu suspiciune de infectie cu Covid-19. Perfect! Dar cum putem fi siguri ca nu am contractat coronavirusul? Daca am fi asimptomatici?

Aici intervine insa adevarata forta a mastilor de protectie de unica folosinta. Mastile chirurgicale garanteaza o bariera buna pentru a reduce sansele de transmitere a bolii de la o persoana bolnava la una sanatoasa, filtrand respiratia, tusea, stranutul. In zonele cu circulatie ridicata a virusurilor, este obligatoriu sa folosim masca in medii inchise, neventilate, unde nu este usor sa respectam o distanta fizica de cel putin un metru si jumatate, cum ar fi intr-un mediu de lucru. Cu toate acestea, utilizarea mastii nu trebuie sa fie singura masura de protectie: distantarea fizica (nu sociala, atentie!) este intotdeauna importanta, precum si igiena atenta a mainilor.

Printre cele mai recomandate si usor de procurat, cel putin la acest moment, sunt mastile de unica folosinta chirurgicale. Acestea se pot gasi si online la bprojectmanagement.ro. Acestea sunt dispozitive medicale utilizate in domeniul asistentei medicale si, in acest context al unei pandemii, reprezinta un dispozitiv de protectie atat pentru a proteja purtatorul (de exemplu, lucratorii din domeniul sanatatii), cat si pentru cei din jur. Au un efect de bariera impotriva picaturilor. Mastile chirurgicale, fiind de uz sanitar, sunt diferite de dispozitivele FFP1 care sunt destinate utilizarii semi-profesionale pentru pulberi, dar nu sunt recomandate si pentru uz sanitar. Capacitatea lor de filtrare este de 95-98% pentru bacterii si particule mici, cum ar fi picaturi, de aproximativ 10 microni sau mai mult. Aceste masti au trei straturi, trei pliuri si doua elastice laterale.

Cum trebuie folosita o masca?

Trebuie sa adere bine la fata, acoperind nasul, gura si barbia. Ar trebui luate intotdeauna de elastic, deoarece exteriorul ar putea fi contaminat. De obicei, trebuie schimbate atunci cand devin umede (dupa cateva ore de utilizare) sau sunt deteriorate sau murdare. In utilizarea zilnica normala (deci nu in domeniul profesionistilor din domeniul sanatatii), daca este pastrata deoarece este utilizata timp de cateva minute si fara riscul evident de a fi contaminat, este recomandabil sa o pliam in doua, astfel incat partea exterioara sa fie pliata pe ea insasi sis a o pastram intr-o punguta curata. In orice caz, dupa ce am scos masca, trebuie sa ne spalam sau sa ne dezinfectam pe maini. Aceasta va fi aruncata intr-un recipient inchis.