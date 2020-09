„Supraveghetor” australian solicitat pentru a examina concurența dintre Apple, magazinele de aplicații Google

Autoritatea de reglementare a concurenței din Australia a declarat marți că va analiza gradul de concurență dintre magazinele de aplicații Apple Inc (AAPL.O) și Google și va examina, de asemenea, dacă este necesară o mai mare transparență a prețurilor pe piața aplicațiilor mobile din țară.

Comisia australiană pentru concurență și consumatori (ACCC) este „interesată de modul în care datele sunt utilizate și partajate în ecosistemul aplicațiilor, inclusiv datele disponibile Google și Apple ca urmare a controlului lor asupra principalelor magazine de aplicații”, a declarat vicepreședinta Delia Rickard într-o declarație.

Reprezentanții Google și Apple nu au răspuns la solicitările Reuters pentru un comentariu.

Regulatorii Down Under au fost printre cei mai agresivi în încercarea de a restrânge la îndemâna giganților tehnologici americani, Australia urmând să devină prima țară care face ca Facebook Inc (FB.O) și Google Alphabet Inc (GOOGL.O) să plătească pentru știri provenite de la furnizori locali.

Decizia comisiei vine, de asemenea, pe fondul luptei legale a Apple cu Epic Games, după ce creatorul „Fortnite” a implementat o caracteristică care permite utilizatorilor iPhone să efectueze achiziții direct în aplicație, mai degrabă decât să utilizeze sistemul de achiziții în aplicație al Apple.

Producătorul de iPhone a închis ulterior contul Epic Games din App Store. Sondajul planificat al ACCC pentru consumatori privind achizițiile și utilizarea aplicațiilor face parte dintr-o anchetă de cinci ani, care va produce rapoarte la fiecare șase luni, cu un raport final așteptat până în martie.