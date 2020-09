Virgin Australia va elimina o treime din flota sa Boeing 737 aflată în proprietatea Bain

Virgin Australia Holdings Ltd (VAH.AX) a declarat miercuri că returnează o treime din flota sa de avioane Boeing Co (BA.N) 737 către locatori și finanțatori, ca parte a unui plan de rotație sub noul proprietar Bain Capital.

A renegociat condițiile de finanțare pentru 56 din cele 85 de modele 737 pe care le deținea înainte de a intra în administrația voluntară în aprilie, împreună cu ceilalți ca să iasă din flotă, a spus o purtătoare de cuvânt a Virgin.

„Odată ce cererea revine, rămâne obiectivul nostru de a ne dezvolta flota la 75 de avioane Boeing 737”, a spus purtătorul de cuvânt.

Creditorii au votat săptămâna trecută în favoarea achiziției de către grupul de capital privat american Bain, deschizând calea pentru o revizuire strategică a celei de-a doua companii aeriene din Australia.

Conform planului de afaceri al lui Bain, Virgin intenționează să-și reducă o treime din forța de muncă și să renunțe la avioanele sale late pentru a se concentra pe a fi un operator internațional 737 intern și de scurtă distanță care concurează împotriva Qantas Airways Ltd (QAN.AX).

Directorul executiv al Virgin, Paul Scurrah, a declarat săptămâna trecută că, compania aeriană se așteaptă să piardă cota internă față de Qantas, pe măsură ce iese din rute neprofitabile. De asemenea, a închis sectorul ieftin Tigerair Australia.

Qantas a declarat luna trecută că se aștepta ca cota sa de piață internă să crească la 70% față de nivelul pre-pandemic de 60%, pe măsură ce piața își revine, deoarece Virgin își reduce dimensiunea flotei. Ambele companii aeriene operează programe interne de structură în prezent, din cauza restricțiilor de frontieră de stat australiene puse în aplicare pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus.