Citi, JPMorgan și State Street sprijină startup-ul fintech Capitolis

JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Citigroup Inc (CN) și State Street Corp (STT.N) au investit 11 milioane de dolari în Capitolis, un startup de tehnologie din New York care urmărește să ajute băncile să utilizeze capitalul mai eficient, au spus companiile.

Capitolis, care a fost fondată de Gil Mandelzis, fost executiv senior la ICAP și fost director executiv al Thomson Reuters, Tom Glocer, va folosi finanțarea pentru a-și dezvolta echipa și operațiunile, a spus startup-ul.

Compania nu și-a dezvăluit evaluarea.

Capitolis se așteaptă ca echipa sa să crească la 90 de persoane până la sfârșitul anului, de la 50 la început, a spus Mandelzis.

Fondată în 2017, Capitolis a dezvoltat un software pentru îmbunătățirea lichidității pe piețele de capital, permițând băncilor să obțină rapid capital necesar tranzacțiilor de la alte instituții financiare cu bilanțuri mari.

Reglementările puse în aplicare în urma crizei financiare din 2008 au crescut suma pe care băncile de capital trebuie să o înregistreze ca garanție pentru tranzacțiile riscante, ceea ce le face mai costisitoare participarea lor pe unele piețe. „Băncile sunt constrânse de costurile de capital, dar există o mulțime de capital în lume care caută rentabilitate”, a spus Mandelzis.

„Permitem băncilor să utilizeze surse infinite de finanțare.”

Tehnologia Capitolis permite, de asemenea, băncilor să reducă valoarea națională a portofoliilor lor de instrumente financiare derivate prin înlocuirea mai multor contracte de compensare a instrumentelor financiare derivate cu tranzacții reziduale mai mici.

Acest lucru eliberează capital, dar se face adesea manual cu foi de calcul și hârtie.

Până în prezent, compania declară că a eliminat 5 trilioane de dolari în pozițiile globale pentru mai mult de 50 de instituții financiare, inclusiv JPMorgan, Citi și State Street.