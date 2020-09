Tui va șterge restanțele restituite până la sfârșitul lunii septembrie

Compania de turism Tui a promis că va șterge o restanță de restituiri până la sfârșitul lunii, în urma unei anchete a autorității britanice în domeniul concurenței. Autoritatea pentru concurență și piețe (CMA) a primit mii de reclamații de la clienți care așteptau multe săptămâni pentru restituirea banilor.

Rambursările pentru pachetele de vacanță anulate trebuie finalizate în termen de 14 zile.

Planurile de sărbători au fost distruse de focarul de coronavirus, iar întârzierile privind rambursările au sporit frustrările.

În urma anchetei CMA, Tui a spus că va șterge restituirile restante până la 30 septembrie. Promisiunea acoperă toate afacerile diferite din Tui Marea Britanie care oferă pachete de vacanță, inclusiv First Choice, First Choice Holidays, Marella Cruises, Crystal Ski, Crystal, Tui Scene, Tui Lakes and Mountains și Skytours.

Clienții care au primit bancnote de rambursare vor fi, de asemenea, contactați pentru a li se spune că au dreptul la rambursare în numerar, care ar fi furnizat în termen de 14 zile.

Andrea Coscelli, directorul executiv al CMA, a declarat: „Este absolut esențial ca oamenii să aibă încredere în momentul rezervării pachetelor de vacanță și să știe că, dacă este necesară o anulare ca urmare a coronavirusului, companiile le vor acorda o rambursare completă și promptă.

„CMA continuă să investigheze firmele de pachete de vacanță în contextul crizei Covid-19.

Dacă vom constata că întreprinderile nu respectă legea privind protecția consumatorilor, nu vom ezita să luăm măsuri suplimentare”.

A fost o perioadă grea pentru sector și pentru Tui.

La sfârșitul lunii iulie, compania a declarat că va închide 166 de magazine High Street din Marea Britanie și Irlanda.

Rezervările au scăzut cu 81% pentru vară și au fost cu 40% mai mici pentru un program de iarnă redus.

Cu toate acestea, rezervările sunt mai pozitive pentru anul viitor, întrucât turiștii merg înainte în speranța reducerii restricțiilor pandemice.