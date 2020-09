Dish Network angajează un nou șef al mărcii de telefoane mobile Boost

Dish Network Corp a declarat marți că a angajat un nou lider pentru marca sa de telefoane wireless preplătite Boost Mobile, care va căuta să ia forma următorului inovator din industria wireless din SUA.

Stephen Stokols, care a fondat anterior brandul preplătit FreedomPop, a declarat într-un interviu că Boost are potențialul de a fi la fel de „perturbator” ca operatorul american T-Mobile US Inc, care și-a dezvoltat reputația de a zgudui industria prin stabilirea unor precedente precum sfârșitul contractului telefonic tradițional de doi ani.

Dish, un furnizor de televiziune și internet prin satelit, a cumpărat Boost Mobile în aprilie ca parte a fuziunii dintre operatorii de servicii wireless T-Mobile și Sprint, care dețineau Boost.

În timp ce majoritatea clienților fără fir din SUA plătesc facturi de telefon recurente la sfârșitul lunii pentru planuri postplătite, utilizatorii plătiți în avans plătesc pentru serviciul de telefonie în avans.

Planurile atrag adesea clienții cu venituri mai mici, deoarece aceștia nu necesită o verificare a creditului.

Boost își propune să-și extindă operațiunile digitale pentru a vinde mai multe planuri de telefonie online, a spus Stokols.

În prezent, Boost vinde în principal planuri la numărul mare de magazine din toată țara.

Industria wireless s-a concentrat din ce în ce mai mult pe vânzarea de planuri de telefonie cu conversații, text și date nelimitate, dar unii clienți wireless folosesc cantități mici de date pe smartphone-urile lor.

„Dacă vă uitați la datele pentru utilizatori, majoritatea utilizează mai puțin de cinci gigaocteți pe lună.

Există o oportunitate imensă de a oferi valoare oferind o flexibilitate a planului care să abordeze acest lucru ”, a spus Stokols, refuzând să ofere informații specifice.

Operatorii wireless rivali cresc, de asemenea, investițiile în plăți anticipate într-un moment în care mulți americani reduc cheltuielile lunare în timpul pandemiei de coronavirus.

Săptămâna trecută, Verizon Communications Inc a cumpărat Tracfone, cel mai mare brand preplătit din Statele Unite, pentru 6,25 miliarde de dolari.