Trump se va întâlni cu procurorii generali ai statului pentru a discuta despre scutul cheie al răspunderii tehnologice din SUA

Președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească miercuri cu un grup de procurori generali ai statului republican cu privire la revizuirea unei legi cheie care protejează companiile de social media de răspundere pentru conținutul postat de utilizatorii lor și le permite să elimine postările legale, dar inacceptabile.

„Cenzura online depășește cu mult problema libertății de exprimare, este, de asemenea, una de protejare a consumatorilor și asigurarea faptului că aceștia sunt informați cu privire la drepturile și resursele lor de a lupta împotriva legii”, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Judd Deere.

„Procurorii generali ai statului sunt pe primele linii ale acestei probleme și președintele Trump vrea să le audă perspectivele”.

O persoană informată cu privire la această problemă a declarat că se așteaptă ca Trump să se întâlnească cu procurorii generali din Texas, Arizona, Utah, Louisiana, Arkansas, Mississippi, Carolina de Sud și Missouri.

Reuniunea planificată a fost raportată anterior de Washington Post.

În mai, Trump a semnat un ordin executiv care urmărește o nouă supraveghere reglementară a deciziilor de moderare a conținutului firmelor tehnologice și a susținut legislația pentru a elimina sau slăbi legea, secțiunea 230.

El a îndrumat Departamentul Comerțului să depună petiția cerând Comisiei Federale de Comunicare (FCC) să limiteze protecția în temeiul secțiunii 230 după ce Twitter Inc TWTR.N a avertizat cititorii în mai să-și verifice mesajele despre afirmațiile nefondate de fraudă la votul prin corespondență.

Președintele FCC, Ajit Pai, a deschis petiția către un comentariu public de 45 de zile. La începutul acestei luni, procurorii generali ai statului republican din Texas, Louisiana, Indiana și Missouri au susținut forța lui Trump, susținând că platformele de socializare nu pot fi cu adevărat gratuite „dacă participanții nu înțeleg regulile forumului, iar concurența este capabilă să ofere alternative atunci când restricțiile de vorbire merg prea departe”.

Un grup care reprezintă mari companii de internet, printre care Facebook Inc FB.O, Amazon.com Inc AMZN.O și Google GOOGL.O de la Alphabet Inc, a cerut FCC să respingă petiția, numind-o „greșită, lipsită de fundamentare în drept și pune politici publice serioase îngrijorări. „