Amazon lansează un program ecologic pentru a ajuta la cumpărarea produselor durabile

Amazon.com Inc AMZN.O, cel mai mare retailer online din lume, a anunțat lansarea miercuri a unui program ecologic pentru a ajuta clienții să cumpere produse durabile, ca parte a angajamentului său de a nu mai utiliza carbon, până în 2040.

Clienții vor vedea acum peste 25.000 de produse, de la băcănie, uz casnic, modă, frumusețe și electronice personale, cu eticheta „Climate Pledge Friendly”, a declarat Amazon într-un comunicat.

„Cu 18 programe de certificare externe și propria noastră certificare Compact by Design, stimulăm partenerii de vânzare să creeze produse durabile care să ajute la protejarea planetei pentru generațiile viitoare”, a declarat directorul executiv Jeff Bezos.

Amazon, care livrează aproximativ 10 miliarde de articole pe an și are o amprentă masivă în centrul de transport și date, s-a confruntat cu proteste din partea activiștilor de mediu și a fost sub presiunea angajaților săi de a lua măsuri pentru schimbările climatice.

Compania a declarat în iunie că va lansa Climate Pledge Fund, un fond de capital de risc de 2 miliarde de dolari care va investi în companii din toate industriile pentru a contribui la reducerea impactului schimbărilor climatice și la susținerea dezvoltării durabile.

Anul trecut, Bezos s-a angajat să facă Amazon net neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2040 – prima corporație importantă care a anunțat un astfel de obiectiv – și să cumpere 100.000 de vehicule electrice de livrare de la start-ul de proiectare și fabricare a vehiculelor americane Rivian Automotive LLC.