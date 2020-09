KKR va investi 755 milioane de dolari în sectorul de retail al Reliance

Firma de capital privat KKR & Co Inc va investi 755 milioane de dolari în unitatea de retail a Reliance Industries Ltd, a declarat miercuri conglomeratul indian, aducând finanțarea totală în Reliance Retail la 1,78 miliarde de dolari într-o lună.

Reliance Industries, controlată de cel mai bogat om asiatic Mukesh Ambani, aliniază investitorii în unitatea sa de vânzare cu amănuntul, după ce conglomeratul a strâns anul acesta puțin peste 20 de miliarde de dolari de la investitori globali, inclusiv Facebook Inc, prin vânzarea de mize în afacerea sa digitală Jio Platforms.

Reliance, cu sediul în Mumbai, s-a adresat investitorilor din Jio Platforms cu privire la cumpărarea de participații la sectorul său de retail, raportase Reuters.

În timp ce Silver Lake, un alt suporter al platformelor Jio, a declarat la începutul acestei luni că va investi 1,02 miliarde de dolari în Reliance Retail.

Investiția KKR pentru o participație de 1,28% la Reliance Retail evaluează compania la 4,21 trilioane de rupii (57 miliarde de dolari), a spus Reliance într-un comunicat.

„Vânzarea cu amănuntul, indiferent dacă este online sau offline, este o afacere foarte intensivă în capital, așa că pentru Reliance este important să se asigure că afacerea lor de vânzare cu amănuntul are o modalitate de finanțare proprie”, a declarat Devangshu Dutta, directorul executiv al consultanței cu amănuntul Third Eyesight.

KKR, care a anunțat cea mai mare investiție în Asia cu o cumpărare de 1,5 miliarde de dolari în Jio Platforms în luna mai, a declarat că își aprofundează relația cu Reliance.

Reliance Retail „împuternicește comercianții de toate dimensiunile și schimbă fundamental experiența cu amănuntul pentru consumatorii indieni”, a declarat cofondatorul KKR, Henry Kravis, în declarație.

Reliance, deja cel mai mare retailer din India, cu aproximativ 12.000 de magazine, a încheiat luna trecută un acord de 3,38 miliarde de dolari pentru a achiziționa afacerea cu amănuntul a rivalului Future Group.

Conglomeratul indian încearcă, de asemenea, să-și extindă așa-numita nouă afacere comercială, care leagă magazinele de cartier de Reliance pentru livrările online de produse alimentare, îmbrăcăminte și electronice într-un spațiu dominat în prezent de Flipkart de Walmart Inc și de brațul indian Amazon.com Inc.

„Oricine ia Amazon și Walmart trebuie să se asigure că sunt la fel de bine valorificate”, a spus Dutta.