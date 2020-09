Mars Inc a declarat miercuri că schimbă denumirea și marca produselor sale cu Uncles Ben Rice, după ce marca a început să facă promovări împotriva stereotipurilor rasiale.

Compania a spus că va renunța la logo-ul bărbatului afro-american în vârstă, purtând un papion pe marca veche de 70 de ani și îl va înlocui cu un pachet portocaliu cu Ben’s Original ’scris cu un font albastru.

Marca a fost numită după un fermier de orez din Texas.

Mars se alătură unei liste în creștere a companiilor care au renunțat la marca insensibilă din punct de vedere rasial, după ce au fost criticați pe fondul unei dezbateri naționale cu privire la inegalitatea rasială din Statele Unite.

În iunie, PepsiCo Inc a spus că va redenumi și va schimba imaginea de marcă a amestecului și a siropului Mătușii Jemima, în timp ce siropul doamnei Butterworth, deținut de ConAgra Brands Inc și terciul Cream of Wheat, deținut de B&G Foods Inc, au declarat că vor revizui ambalarea lor.

La acea vreme, Marte a spus că „evaluează toate posibilitățile” cu privire la Uncle Ben.

„Înțelegem inechitățile care au fost asociate cu numele și fața mărcii anterioare … (și) ne-am angajat să schimbăm”, a spus Fiona Dawson, președintele global al Mars Food.

Noul ambalaj pentru marcă va ajunge în magazine în 2021.