Sfaturi de luat in considerare daca vrei sa cumperi bijuterii de aur

Sfaturi de luat in considerare daca vrei sa cumperi bijuterii de aur

Bijuteriile de aur nu se demodeaza niciodata si, din motive intemeiate, deoarece aurul nu este doar un metal pretios superb, dar este si foarte usor de purtat. Mai mult, aurul este un metal de lunga durata, ce isi pastreaza valoarea in timp, astfel incat cumpararea de bijuterii de aur este adesea considerata o investitie. Ingrijite in mod corespunzator, bijuteriile confectionate din acest metal pretios pot fi transmise din generatie in generatie, facand fata usor uzurii.

Iata cateva sfaturi ce iti poti fi de folos daca ai de gand sa achizitionezi bijuterii de aur:

Cand cumperi aur, trebuie sa iei in considerare puritatea sa, aceasta masurandu-se in karate. 24 karate inseamna 100% aur.

Cu cat karatul este mai inalt, cu atat aurul este mai valoros. Adaugarea altor metale (aliaje) in bijuteriile de aur este utilizata pentru a creste duritatea si durabilitatea bijuteriilor, dar si pentru a schimba culoarea. La aurul alb, de pilda, se adauga paladiu sau argint. La aurul roz, se adauga cupru.

Aurul de 18 karate contine 75% aur pur, aurul de 14 karate contine 58,5% aur pur, iar aurul de 9 karate are in componenta 37,5% aur pur.

Cele mai des fabricate bijuterii de aur din Europa sunt de 18 si 14 karate, desi cele de 9 karate sunt destul de populare in Marea Britanie. In Statele Unite ale Americii si in Canada, cele mai bune bijuterii de aur sunt de 18 karate, dar cele de 14 karate sunt cele mai populare.

Aurul de 18 karate este ideal pentru persoanele alergice, deoarece nu provoaca reactii alergice la nivelul pielii.

Invata despre celelalte marcaje importante ale bijuteriilor de aur.

Marcajul karatului al bijuteriei de aur ar trebui sa fie insotit de un semn distinctiv sau de un brand comercial care identifica producatorul sau. Tara de origine a bijuteriei ar putea fi si ea inclusa. In cazul in care bijuteriile sunt vechi de peste 100 de ani, nu va exista niciun semn distinctiv. Va trebui sa te asiguri ca articolul a fost testat pentru continutul de aur inainte de cumparare.

Intelege limbajul bijuteriilor de aur.

Trebuie sa stii ca bijuteriile placate cu aur sunt diferite de cele din aur. Bijuteriile placate cu aur au o crusta subtire de aur, placata deasupra unui alt metal de baza. De aceea, acestea sunt mai ieftine, insa se vor deteriora cu timpul, lasand la iveala metalul de baza. Bijuteriile din aur, pe de alta parte, sunt umplute cu aur si au un procent mic de aliaje metalice care le ofera rezistenta mai mare.

Verifica politicile de garantie si de retur.

Bijuteriile de aur sunt destul de costisitoare, prin urmare, daca tot investesti in ele, ar fi bine sa primesti o garantie si posibilitatea de retur in cazul unui eventual inconvenient. De stiut, de asemenea, ca unele companii ofera clientilor ocazia de a-si imbunatati anual culoarea aurului la sediul lor, in mod gratuit.