4 pasi pentru achizitia unui contract de leasing auto

Achizitia unei flote auto prin leasing financiar este solutia la care apeleaza majoritatea firmelor aflate inca la inceput. Un leasing auto le ofera IMM-urilor posibilitatea de dezvoltare, fara sa le afecteze capitalul necesar pentru alte investitii.

Leasingul auto este alternativa avantajoasa pentru companiile care doresc achizitionarea unui anumit numar de masini, insa nu dispun de suficient capital. Exista doua forme principale de leasing: financiar si operational.

Leasingul financiar este solutia aleasa in cele mai multe cazuri, datorita faptului ca firmele pot achizitiona masinile prin intermediul unui imprumut, pe care il ramburseaza apoi in rate. Forma de finantare este de fapt un credit, in cadrul caruia compania de leasing cumpara bunul pe care firma doreste sa il achizitioneze, aceasta din urma achitand ulterior finantatorului o rata lunara prestabilita in contract. Pe toata perioada contractuala, masina este in proprietatea firmei de leasing, clientul devenind proprietarul bunului solicitat dupa achitarea ratelor stabilite in contract.

5 etape ale procedurii de leasing auto

Pentru achizitionarea unei masini in leasing, trebuie urmati cativa pasi simpli

Pasul 1 – Alegerea metodei de finantare

Primul lucru pe care o firma trebuie sa il faca atunci cand isi propune sa achizitioneze o masina sau o flota, este alegerea formei optime de finantare pentru bunul dorit: credit bancar, leasing financiar sau leasing operational. Multe companii opteaza pentru leasingul financiar, deoarece la finalul perioadei contractuale, pot deveni proprietarii bunurilor.

Pasul 2 – Alegerea masinii

Un pas important este alegerea masinii sau a masinilor pe care firma vrea sa le achizitioneze printr-un leasing auto. Trebuie luate in calcul toate necesitatile angajatilor si dotarile de care ar trebui sa dispuna autoturismul sau autoturismele. Atunci cand solutia optima este leasingul financiar, firmele pot opta pentru orice specificatii, insa trebuie precizat faptul ca este posibil ca masina dorita sa nu fie disponibila in stoc, iar livrarea acesteia sa dureze chiar si cateva luni.

In cazul achizitionarii unei masini in leasing, exista cateva criterii importante, cum ar fi:

– Compania de leasing;

– Rata lunara;

– Limita de kilometri impusa (daca este cazul);

– Avansul;

– Atribuirea serviciilor de asigurari si mentenanta si alte criterii specifice.

Pasul 3 – Acordul societatii de leasing

Dupa purtarea negocierilor cu furnizorul, societatea de leasing va face o oferta de finantare, care poate suferi cateva modificari in ceea ce priveste calculul avansului, ratei de leasing si valoarea asigurarii in functie de masina aleasa.

Din acest motiv, este important ca firma solicitanta sa acorde atentie sporita acestei etape, din cauza modificarilor pe care le poate suferi oferta pentru achizitionarea autoturismului sau a flotei de masini.

Pasul 4 – Incheierea contractului

Incheierea contractului va cuprinde descrierea bunului, perioada de leasing, valoarea ratelor lunare drepturile si obligatiile ambelor parti, raspunderile in cazul incalcarii drepturilor si obligatiilor, precum si clauze referitoare la conditiile impuse de firma de leasing si informatii despre pachetul de asigurari.

In functie de tipul de leasing ales (financiar sau operational), contractul mai poate cuprinde si alte informatii suplimentare.

Pasul 5 – Asigurarea bunului si primirea masinii

Imediat dupa semnarea contractului de leasing, este obligatorie incheierea unei polite de asigurare RCA si/sau CASCO. Obligativitatea incheierii unui anumit tip de asigurare variaza in functie de masina si de criteriile specifice ale firmei de leasing. Dupa incheierea acestui pas, compania solicitanta va intra in posesia bunurilor.

In concluzie, achizitionarea unei masini printr-un leasing auto este un angajament care se intinde pe termen mediu sau lung, iar eventualele abateri de la conditiile contractuale pot atrage dupa sine raspunderi, care pot ajunge pana la pierderea autoturismului, iar in unele cazuri, la plata ratelor ramase pana la finalul perioadei din contract. Pe de alta parte, achizitionarea unor masini in leasing auto financiar vine cu avantaje pentru firmele care vor sa se dezvolte, insa nu dispun de suficient capital pentru astfel de investitii. Multe firme de leasing asigura oferte personalizate si adaptate pentru fiecare client in parte.