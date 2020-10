Beneficii inedite ale vitaminei C

Beneficii inedite ale vitaminei C

Organismul nu poate produce vitamina C, motiv pentru care administrarea acesteia prin alimentaţie sau prin suplimente devine esenţială. În plus, vitamina C este implicată în multe funcţii ale organismului şi vine cu multiple beneficii pentru sănătate. Este solubilă în apă şi se găseşte în fructe şi legume ca portocalele, căpşunile, kiwi, ardeii graşi, broccoli, spanacul sau varza. Aportul zilnic recomandat pentru vitamina C este de 75 mg în cazul femeilor şi 90 de grame în cazul bărbaţilor.

Vitamina C poate reduce riscul afecţiunilor cronice

Vitamina C este un puternic antioxidant care îmbunătăţeşte sistemul de apărare naturală a organismului. Aceasta are rolul de a proteja celulele de efectul oxidativ al radicalilor liberi care poate genera multe afecţiuni cronice. Cercetările realizate au dovedit că prin consumul de vitamina C alcalină se poate creşte cu până la 30% nivelul de antioxidanţi din sânge, ceea ce contribuie la lupta organismului cu inflamaţiile.

Vitamina C ajuta la controlul hipertensiunii arteriale

Tensiunea arterială mare creşte riscurile bolilor de inimă, una din principalele cauze de deces la nivel global. Studiile au relevat că vitamina C, precum vitamina C liposomală, ajută la scăderea tensiunii arteriale. Aceasta contribuie la relaxarea vaselor de sânge, reducând nivelul tensiunii arteriale.

Vitamina C reduce riscul bolilor de inimă

Factorii care cresc riscurile bolilor de inima sunt tensiunea arterială crescută, nivelul mare de trigliceride sau de colesterol bun şi nivelul redus de colesterol bun. Vitamina C poate reduce toţi aceşti factori de risc şi, prin urmare, al bolilor de inimă.

Vitamina C reduce nivelul acidului uric din sânge

Datorită faptului că reduce nivelul acidului uric din sânge, vitamina C este eficientă în prevenirea crizelor de gută, un tip de atrită care afectează 4% din adulţi. Aceasta este foarte dureroasă şi implică inflamarea articulaţiilor, în special în zona degetelor mari. Astfel, persoanele cu atacuri de gută prezintă umflături apărute brusc şi durere severă la nivelul acestora.

Guta este cauzată de nivelul crescut din sânge al acidului uric, un reziduu produs de organism. Acesta poate cristaliza şi se depune pe articulaţii, provocând inflamaţii şi durere. Vitamina C poate ajuta la reducerea acidului uric din sânge şi, prin urmare, protejează organismul de atacurile de gută.

Vitamina C previne deficitul de fier

Fierul este un nutrient esenţial pentru multe din funcţiile organismului, precum producerea celulelor roşii şi transportul oxigenului prin corp. Suplimentele de vitamina C ajută la îmbunătăţirea absorbţiei fierului din alimente şi în special din plante, ceea ce este foarte util în cazul persoanelor care nu consuma carne – o sursă considerabilă de fier. O doză de 100 mg de vitamina C îmbunătăţeşte cu până la 67% absorbţia fierului. Prin urmare, vitamina C scade riscul de anemie în rândul persoanelor predisupse către deficit de fier.

Vitamina C îmbunătăţeşte imunitatea organismului

Principalul motiv pentru care se recomandă vitamina C este creşterea imunităţii. Vitamina C este implicată în multe funcţiile organismului şi stimulează funcţiile celulelor albe numite fagocite şi limfocite, responsabile de protecţia împotriva infecţiilor. Totodată, vitamina C ajută ca aceste celule să funcţioneze mai eficient şi le protejează de radicalii liberi.

Mai puţin cunoscut este faptul că vitamina C este esenţială pentru sistemul de apărare a pielii pentru care funcţionează ca un antioxidant. Astfel, prin administrarea vitaminei C, timpul de vindecare a rănilor se reduce considerabil.

Vitamina C asigura protecţia memoriei şi funcţiile cognitive

Demenţa este un termen folosit pentru a descrie pierderea funcţiilor cognitive şi problemele de memorie şi apare cel mai des în rândul persoanelor în vârstă. Cercetările au relevat că inflamaţiile din zona creierului, a coloanei vertebrale şi a nervilor şi stresul oxidativ cresc considerabil riscurile de dementă.

Vitamina C este un puternic antioxidant, iar nivelurile reduse ale acesteia au fost corelate cu problemele apărute în abilitatea mentală şi cognitivă. Pe de altă parte, aportul ridicat de vitamina C din alimente sau suplimente s-a dovedit a avea un puternic rol de protecţie pentru memorie şi gândire în cazul persoanelor înaintate în vârstă. De aceea, specialiştii recomandă tuturor persoanelor trecute de vârsta a treia să apeleze la suplimente de vitamina C dacă nu îşi asigură necesarul din alimente.