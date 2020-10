Samsung va înregistra o creștere de 35% a profitului din al treilea trimestru, pe măsură ce vânzările de smartphone-uri se vor recupera

Profitul 005930.KS al Samsung Electronics Co Ltd în trimestrul septembrie a crescut probabil peste o treime, alimentat de vânzările puternice de smartphone-uri și de o comandă rapidă de cipuri de memorie de la Huawei Technologies Co Ltd [HWT.UL], au spus analiștii.

Samsung, cel mai mare furnizor de cipuri de memorie din lume, este programat să anunțe joi profitul și veniturile operaționale preliminare din iulie-septembrie.

Profitul probabil a crescut cu 35% până la 10,5 trilioane de woni (7,04 miliarde de lire sterline) din aceeași perioadă a unui an mai devreme, potrivit Refinitiv SmartEstimate, derivat din estimările analiștilor ponderate spre cele mai corecte. Veniturile au crescut probabil cu 3%.

În timp ce activitatea globală a cipurilor Samsung a fost dezactivată, analiștii au spus că, comenzile de la producătorul chinez de smartphone-uri Huawei au susținut vânzările.

Este probabil ca Huawei să fi construit stocuri înainte ca sancțiunile SUA de la jumătatea lunii septembrie să-l împiedice să cumpere cipuri fabricate folosind tehnologia SUA fără licență, au spus analiștii. Anul trecut, afacerea cu cipuri Samsung a reprezentat aproximativ jumătate din profit.

Rivalul SUA Micron Technology Inc MU.O a înregistrat profit în bătăi de piață luna trecută, probabil ajutat de graba Huawei de a-și asigura inventarul, au spus analiștii.

„Ordinele de urgență ale Huawei de la sfârșitul lunii august au condus la livrările de cipuri Samsung DRAM și NAND, compensând efectul prețurilor slabe și limitând scăderea profiturilor semiconductoarelor pentru trimestrul respectiv”, a declarat analistul Song Myung-sup de la HI Investment & Securities.

Prețurile cipurilor DRAM, care permit dispozitivelor să efectueze mai multe sarcini, și ale cipurilor NAND, care stochează date, au scăzut în iulie-septembrie, au arătat date DRAMeXchange.