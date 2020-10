Provident da credit ideii tale intr-un mod responsabil: Afla ce sunt creditele rapide IFN si aplica online!

Deseori, cand ai o idee cu privire la imbunatatirea calitatii vietii tale, esti constrans de contextul financiar in care te afli. Fie nu dispui la momentul respectiv de bani in plus pentru a-ti pune in aplicare planul, fie ai nevoie de o suplimentare a economiilor. Mutarea intr-o locuinta noua sau renovarea casei, achizitionarea de bunuri materiale, investitia in sanatate, educatie sau chiar in dezvoltarea profesionala – toate acestea pot depinde la un moment dat in viata de resursele financiare. Moment in care ajungi sa iei in considerare varianta de credite rapide.

Astfel, orice idee spontana pe care o ai, dar si orice actiune pe care o planifici din timp trebuie atent analizata. Iar dupa ce calculezi de cati bani ai nevoie pentru a trece la fapte, exista riscul de a realiza, cu dezamagire, ca nu te incadrezi in buget. Nu renunta! Din fericire, tocmai pentru a raspunde unor astfel de situatii si nevoi, exista varianta apelarii la creditele rapide IFN.

In primul rand, ce inseamna IFN? Acest acronim desemneaza o institutie financiara nebancara, precum Provident Financial Romania. Asadar, vorbim despre o entitate care se deosebeste de o banca, dar care desfasoara activitati de creditare, cu titlu profesional in conditii absolut legale. Deosebirea majora pentru client consta in faptul ca, de cele mai multe ori, IFN-urile reprezinta o alternativa mult mai accesibila de a obtine credite rapide. In continuare, iti vom explica si de ce!

In ceea ce priveste Provident, conditiile de aplicare pentru credite rapide sunt mai reduse ca numar, fara a implica proceduri complexe, garanti sau garantii. Mai exact, pentru a accesa suma necesara de bani pentru punerea in practica a ideii tale, ai nevoie doar de actul de identitate, o dovada a venitului tau si un numar de telefon valabil. O alta caracteristica esentiala a unui asemenea credit consta in rapiditatea cu care solicitarile sunt analizate si aprobate, dupa caz, in maximum 48 de ore.

Pentru a fi eligibil pentru credite rapide de la Provident, trebuie in primul rand ca actul de identitate sa indice ca ai 18 ani impliniti. De asemenea, ai nevoie de cetatenie romana si adresa de domiciliu sau resedinta pe teritoriul Romaniei. Dovada venitului tau poate fi adeverinta de salariu, talonul de pensie sau raportul ANAF obtinut in urma interogarii in baza de date a institutiei de catre creditor, cu acordul tau. Daca oricare dintre aceste trei documente dovedeste ca venitul tau fix lunar este de minimum 300 de lei, esti eligibil pentru un imprumut de la Provident.

Un alt aspect important care defineste creditele rapide Provident consta in faptul ca poti opta pentru serviciul optional si auxilar de gestionare la domiciliu a imprumutului. Ce inseamna acest lucru? Economie de timp si energie. In schimbul unui serviciu contra cost, un reprezentant Provident se va deplasa in cel mai scurt timp acasa la tine pentru a-ti inmana banii si, periodic, pentru a colecta ratele aferente creditului tau. Ratele sunt fixe si pot fi achitate saptamanal sau lunar, in functie de tipul imprumutului.

Pentru detalii despre creditarea responsabila si cum poti accesa un credit rapid, suna la unul dintre numerele de telefon cu tarif normal 021 9877 / 021 275 75 75. De asemenea, poti accesa site-ul companiei, aici.