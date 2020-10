Sfaturi utile pentru a oferi cele mai bune servicii pentru clienti in magazinul tau online

Cu cat suportul este mai strans legat de produs, cu atat produsul devine mai bun. Daca echipa de asistenta nu este incorporata 100% in produsul pe care incercati sa il comercializati, suportul sufera.

Aceasta aliniere cu produsul ne permite sa ne concentram pe a ajuta clientii sa profite la maximum de functiile site-ului si de toate produsele comercializate. In loc sa vinzi ceva care sa te ajute sa-ti atingi obiectivele, modelul nostru este sa te ajutam mai intai sa-ti atingi obiectivele, asa ca esti fericit sa platesti pentru ceea ce oferim.

Asistenta telefonica este modul in care companiile au fost in mod traditional acolo pentru clienti, dar poate fi foarte costisitor – atat in ​​ceea ce priveste taxele, cat si costurile persoanelor pe ora.

Chat-ul live nu costa mult mai mult decat un furnizor de e-mail de calitate si este mult mai ieftin decat asistenta telefonica. De fapt, cercetarile Forrester au aratat ca serviciul pentru clienti live chat este cu 17-30% mai ieftin decat un apel telefonic. Noi iti recomandam servicii de customer support pentru clientii tai de la singura companie specializata pe acest tip de servicii din Romania, LiveSuport.ro.

Mariana Bradu, CEO la LiveSuport.ro a afirmat ca “acest lucru se datoreaza, in principal, faptului ca chat-ul live permite agentilor sau membrilor echipei sa faca multitask si sa asiste mai multi vizitatori simultan. In medie, cu o pregatire adecvata, majoritatea agentilor de chat live pot gestiona simultan trei sau mai multe chat-uri”.

“Acest beneficiu de chat live, numit „concurrency chat” , economiseste companiilor o suma imensa pe costurile personalului, deoarece permite cativa agenti de chat live sa serveasca aceeasi cantitate de clienti ca o echipa mai mare de angajati de asistenta telefonica”, a mai precizat doamna Bradu.

Vanzari crescute

Studiile au aratat din nou ca chat-ul live ajuta la cresterea vanzarilor – iar companiile obtin beneficiile. S-a demonstrat ca chat-ul live poate conduce conversii de 3x – 5x mai multe si poate oferi un ROI de pana la 6000% . In acelasi raport se mentioneaza ca clientii care folosesc chat-ul live sunt de trei ori mai mari sa faca cumparaturi fata de cei care nu.

Aceste numere fac clar un lucru: chat-ul live este eficient in generarea de oportunitati si in vanzari. Deoarece chat-ul live ofera vizitatorilor acces instantaneu la personalul de asistenta si la echipa de vanzari (si invers), echipa dvs. are multe mai multe oportunitati de a transforma acesti vizitatori in clienti sau clienti platitori.

Serviciu imbunatatit pentru clienti si loialitate

Pentru a va ajuta sa intelegeti mai bine cat de mult apreciaza clientii accesul la chat-ul live, luati in considerare sondajul eDigital Customer Service Benchmark la 2000 de consumatori care au constatat ca chat-ul live a avut cele mai ridicate niveluri de satisfactie a clientilor la 73%, comparativ cu 61% pentru asistenta prin e-mail si doar 44% pentru asistenta telefonica traditionala .

Cu numere ca acestea, este usor de vazut de ce clientii se intorc la intreprinderile care ofera chat live. Clientii se simt mai increzatori in a face afaceri cu companii care fac suportul usor, fara probleme si instantaneu. De fapt, un studiu de cercetare a consumatorilor de la Oracle a constatat ca 90% dintre clienti au declarat ca butonul „Live Chat” le ofera incredere ca pot primi ajutor daca au nevoie.