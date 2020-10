Furnizorul Apple Foxconn își propune să furnizeze 10% din vehicule electrice globale

Foxconn 2354.TW își propune să furnizeze componente sau servicii pentru 10% din vehiculele electrice (EV) ale lumii până între 2025 și 2027 și a purtat discuții cu mai mulți producători de automobile pentru cooperarea viitoare, a declarat vineri președintele Liu Young-way.

Producătorul taiwanez de contracte, numit oficial Hon Hai Precision Industry Co Ltd și furnizor major al Apple Inc AAPL.O, urmărește o nouă creștere din sectoare precum vehiculele electrice, sănătatea digitală și roboții, într-o încercare de a-și diversifica investițiile globale.

Producătorul auto Fiat Chrysler FCHA.MI a declarat în ianuarie că intenționează să înființeze o societate mixtă cu Foxconn pentru a construi mașini electrice și a dezvolta vehicule conectate la internet în China.

„Vrem să împingem industria EV din Taiwan în lume”, a spus Liu vineri la Taipei.

„Hon Hai trebuie să pregătească platforma noastră deschisă cât mai curând posibil. Trebuie să ne mișcăm repede pentru a obține cote de piață ”, a spus el, referindu-se la angajamentul Foxconn de a construi o„ platformă deschisă ”pentru a crea componente cheie EV, inclusiv baterii și servicii de internet pentru mașini pentru producătorii de mașini.

Foxconn, care a declarat că nu va fabrica mașinile, va produce componente cheie pentru vehicule electrice și va colabora cu principalii producători auto mondiali pentru a atinge obiectivul de 10%, a adăugat Liu, reprezentând aproximativ trei milioane de vehicule.

Compania a purtat discuții cu mai mulți producători de automobile, a spus el, dar a refuzat să ofere detalii care citează „discuțiile în curs”.

Cu toate acestea, progresul în aceste discuții a fost „relativ bun”, a adăugat Liu, și a refuzat să ofere un obiectiv de venituri pentru noua sa afacere EV.

Foxconn intenționează să lanseze prima sa baterie în stare solidă pentru vehicule electrice în 2024, care este un dispozitiv de stocare a energiei de mare capacitate care îmbunătățește bateriile actuale, a spus el.

Acțiunile cotate la Taipei de la Foxconn au închis vineri cu 0,6%, depășind piața largă, care s-a încheiat cu 0,6% mai slab.