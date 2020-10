Magazinele Alibaba pentru lanțul de hipermarketuri Sun Art, în tranzacție de 3,6 miliarde de dolari

Alibaba Group Holdings BABA.N9988.HK a declarat luni că va investi 3,6 miliarde de dolari pentru a achiziționa o participație de control la operatorul de hipermarket Sun Art Retail Group Ltd 6808.HK, câștigând teren pe piața de retail din China.

Gigantul de comerț electronic speră să își valorifice și mai mult prezența digitală pentru a susține 481 de supermarketuri și trei supermarketuri de dimensiuni medii din China.

Această mișcare vine în timp ce Alibaba își extinde în mod constant prezența în sectorul de retail offline din China, deoarece creșterea comerțului electronic tradițional încetinește.

Alibaba, care deținea deja 21% din Sun Art printr-o unitate, își va mări acțiunea la aproximativ 72% prin achiziționarea unei acțiuni similare în A-RT Retail Holdings, care deține 51% din Sun Art.

„Întrucât pandemia COVID-19 accelerează digitalizarea stilurilor de viață ale consumatorilor și a operațiunilor întreprinderii, acest angajament față de Sun Art servește la consolidarea noii noastre viziuni cu amănuntul și la deservirea mai multor consumatori cu o experiență complet integrată”, a declarat Daniel Zhang, președintele și directorul executiv al Alibaba, într-o declarație.

Alibaba a adăugat că Peter Huang va fi numit președinte al Sun Art pe lângă rolul său actual de director executiv.

Acțiunile Sun Art au crescut cu peste 27% până la prânz luni, după ce Alibaba a făcut anunțul.

Alibaba a extins puncte de vânzare în toată China pentru Freshippo, un lanț de supermarketuri care se dublează și ca serviciu de livrare online.

Alibaba operează 214 puncte de vânzare Freshippo începând cu cel mai recent raport de venituri.

De asemenea, a lucrat cu proprietarii de magazine de proximitate mama și pop pentru a oferi servicii de tehnologie și de analiză a datelor.

Rivalii Alibaba din comerțul electronic din China au făcut incursiuni similare în vânzarea cu amănuntul a cărămizilor.

Retailerul online JD.Com Inc 9618.HK administrează un magazin alimentar din cărămidă și mortar numit 7Fresh. Pinduoduo Inc PDD.O, site-ul de comerț electronic în creștere rapidă, cunoscut pentru ofertele bugetare pentru achizițiile în vrac, a cumpărat o acțiune în retailul de produse electrocasnice Gome Retail Holdings Inc 0493.HK în august pentru 200 milioane dolari.