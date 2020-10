Verficarea istoricului auto, un pas esential cand cumperi o masina second hand

Majoritatea soferilor din Romania prefera sa cumpere masini second hand, insa gasirea automobilului perfect pentru nevoile si gusturile tale si, totodata, si pentru bugetul tau poate fi o adevarata aventura. Din pacate, nu toti proprietarii de masini care le scot la vanzare sunt sinceri cu privire la datele acestora. Prin urmare, un aparent chilipir se poate dovedi o masina de „tocat” banii noului proprietar, dar si una care il va putea pune in pericol. Pentru a evita problemele, specialistii au creat tutoriale despre cum sa cumperi o masina.

Potrivit statisticilor realizate in Europa, una din sase masini a avut o avarie si aproape o treime dintre masinile verificate au kilometrajul falsificat. Achizitionarea unei masini second hand este, deci, o adevarata loterie daca nu respecti cateva reguli nescrise ale „domeniului”.

Cand decizi sa cumperi o masina la mana a doua, fie trebuie sa te pricepi la mecanica si tinichigerie, fie este bine sa mergi la vizionare insotit de un meserias, pentru a nu te pacali. Printre viciile ascunse cu buna stiinta de catre vanzatorii de masini second hand se numara:

– kilometri modificati pentru a ascunde rulajul real

– daune majore

– optiuni modificate

– revizii neefectuate la timp

– regimul real de utilizare a masinii

– modificarea provenientei pentru a castiga increderea cumparatorilor.

Toate aceste vicii ascunse pot genera pentru noul cumparator costuri suplimentare sau pot ajunge chiar sa reprezinte un pericol pentru el. Prin urmare este bine sa alegi o sursa de incredere atunci cand cumperi o masina la mana a doua. Pickwell este un dealer auto de la care vei pleca si multumit de achizitie, si in deplina siguranta.

Masini second hand cu istoric verificat de la A la Z

La Pickwell Group poti cumpara masini rulate cu vechime maxima de 5 ani si poti iesi pe poarta si cu asigurarea RCA, si cu Casco, indiferent de societatea pe care o preferi.

Pentru soferii care nu isi permit sa cumpere o masina cu banii jos, dar nici nu pot face un credit bancar din cauza istoricului nefavorabil in Biroul de Credit, Pickwell ofera si optiunea achizitiilor cu plata in rate fara avans; creditele auto se obtin cu o documentatie minima, gratie parteneriatelor cu cele mai importante societati de finantare din Romania.

Firmele sau PFA-urile care nu dispun de suficiente lichiditati sau sunt infiintate recent pot opta pentru serviciul Leasing auto rulate in conditii avantajoase.

Cel mai important, insa, este ca la Pickwell gasiti masini fara vicii ascunse, fara kilometraj dat inapoi sau daune ascunse pentru a pacali cumparatorii. Toate masinile vandute pe site au un fisier PDF atasat “apasa aici pentru istoric” unde poti sa verifici istoricul de intretinere. Datorita serviciului verificare istoric auto poti sti despre masina pe care o cumperi orice: kilometri reali, istoric accidente, istoric revizii, istoric modificari optiuni si reparatii si, in general, toate detaliile de interes major atunci cand decizi sa investesti intr-un automobil.

De ce este important istoricul masinii

Procesul de verificare istoric autovehicul este esential pentru a te asigura ca masina dorita corespunde asteptarilor si prezentarii. Verifica istoric auto rapid si vei pleca acasa cu o masina sigura, nu cu un „mistery box” care iti rezerva surprize neplacute.

La Pickwell Group gasiti doar masinile cu istoric verificat! Spre exemplu, pentru un Volkswagen Jetta 2.0 2.0 TDI din 2016 poti face verificare istoric autovehicul cu un simplu click pe butonul dedicat din anunt .

Poti verifica masinile aici, scopul fiind acela de a te asigura ca merita sa faci investitia; introducand in aplicatie seria de sasiu (VIN), in doar cateva secunde vei obtine o verificare completa a istoricului automobilului dorit, de la iesirea pe poarta fabricii pana la ultimul utilizator, de la prima pana la ultima vizita la service si ultimele lucrari de intretinere, dar si eventualul istoric al accidentelor.

Totodata te vei putea asigura ca masina nu figureaza in vreo baza de date cu automobile furate, ceea ce ti-ar putea aduce neplaceri majore.

Ieftin nu inseamna si bun pe piata auto second hand

Orice sofer aflat in cautarea unei masini second hand, fie ca isi doreste o Dacia, un Audi sau un Mercedes, trebuie sa stie ca piata auto este variata si plina de surprize. Cei de la Pickwell nu vor sa surprinda, insa, decat printr-o relatie cu clientul atat de corecta si de eficienta, incat acesta sa revina de cate ori va avea nevoie si sa recomande serviciile si cunoscutilor care isi doresc masini noi, dar rulate.

„Nu ne propunem sa vindem cele mai ieftine masini second hand din Romania. In schimb, nivelul de calitate al masinilor este cu mult peste media pietei. Strategia noastra de dezvoltare se bzeaza, in primul rand, pe un nivel superior al calitatii serviciilor pe care le oferim clientilor nostri”, spune Alin Stoica, director general Pickwell Group.