J.C. Penney încheie un acord de cumpărare de active cu Brookfield, Simon

J.C. Penney Co Inc a declarat miercuri că a încheiat un acord de cumpărare de active cu Brookfield Asset Management Inc BAMa.TO, Simon Property Group SPG.N și o majoritate a primilor creditori ai societății.

Vânzătorul cu amănuntul în vârstă de 118 ani a solicitat falimentul într-un tribunal din Texas în luna mai, după ce pandemia COVID-19 l-a obligat să închidă temporar cele aproape 850 de magazine de atunci.

Compania a declarat că se așteaptă să funcționeze în afara capitolului 11 înainte de sezonul de sărbători.

Conform acordului, Brookfield și Simon, care sunt cei mai mari doi proprietari ai retailerului, vor cumpăra practic toate activele de vânzare cu amănuntul și de exploatare ale J.C. Penney printr-o combinație de numerar și datorii de împrumut la termen.

„Semnarea unui APA (acord de cumpărare a activelor) definitiv cu Brookfield, Simon și majoritatea primitorilor noștri, ne permite să mergem mai departe către finalizarea restructurării noastre financiare”, a declarat J.C. Penney într-un comunicat.

La începutul acestei luni, Bloomberg a raportat că discuțiile dintre creditorii lui J.C. Penney și potențialii cumpărători, Simon și Brookfield, s-au defectat după ce creditorii au ratat mai multe termene.