Noi reguli mai dure pentru giganții tehnologici, mai multă putere pentru autoritățile de aplicare a legii: Vestagerul UE

Giganții tehnologici vor trebui să facă mai mult pentru a elimina conținutul ilegal și dăunător, în timp ce deținătorii de portale online vor fi obligați să facă o listă întreagă de acțiuni și nu trebuie în conformitate cu noile reguli care vizează să-și stăpânească puterea, a declarat joi șeful antitrust european.

Comisarul european pentru concurență, Margrethe Vestager, a propus, de asemenea, noi competențe pentru aplicarea forțelor de ordine pentru a combate eșecurile pieței, pe piețele digitale și pentru a opri apariția altora noi.

În conformitate cu legea propusă privind serviciile digitale, platformele online vor trebui să verifice identitatea vânzătorilor înainte ca aceștia să își poată folosi serviciile într-o mișcare menită să combată conținutul ilegal și periculos.

Companiile tehnologice vor trebui să producă rapoarte cu privire la acțiunile lor și să informeze utilizatorii care plătesc pentru reclamele pe care le văd și de ce au fost vizate de anumite reclame, a spus Vestager.

Al doilea set de reguli numit Legea piețelor digitale se adresează administratorilor de poștă online.

„Această propunere va avea doi piloni”, a declarat Vestager la un eveniment al Centrului European de Politici.

„Primul dintre acești piloni va fi o listă clară de „To do” și „Do not do” pentru marii portari digitali, pe baza experienței noastre cu tipurile de comportament care pot opri piețele să funcționeze bine.”

Practicile care nu sunt permise includ împingerea propriilor servicii, cunoscute sub numele de auto-preferință neloială, ceea ce face dificilă trecerea de la platformă la utilizatori sau utilizarea mai multor servicii.

Vestager a declarat că al doilea pilon al Legii piețelor digitale a fost crearea unui cadru de anchetă de piață armonizat în blocul din 27 de țări.

„Asta ne-ar oferi un set armonizat de reguli care ne-ar permite să investigăm anumite probleme structurale de pe piețele digitale și, dacă este necesar, am putea lua măsuri pentru a face aceste piețe contestabile și competitive”, a spus ea.

Vestager va anunța noul proiect de regulă pe 2 decembrie. Va trebui să-și împace propunerea cu cele din țările UE și Parlamentul European înainte ca aceasta să devină legislație.