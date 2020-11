SoftBank înregistrează pierderi de 1,3 miliarde de dolari din speculațiile de acțiuni tehnologice

SoftBank Group Corp din Japonia a raportat luni o pierdere de 131,7 miliarde de yeni (1,27 miliarde de dolari) din cauza speculațiilor cu privire la acțiunile de tehnologie, după o încercare de diversificare folosind grămada sa masivă de numerar.

Directorul executiv Masayoshi Son, în august, a declarat că firma va parca excesul de numerar din monetizarea activelor în acțiuni tehnologice și instrumente derivate, în încercarea de a valorifica o creștere a evaluărilor din sector.

Pariurile, care vin în timp ce SoftBank speră să-și restabilească cotiturile de investiții după ce companiile din portofoliu s-au luptat, au devenit negativedupă ce firma a înregistrat o pierdere de 292 miliarde de yeni din instrumente derivate.

La sfârșitul lunii septembrie, SoftBank a deținut poziții în valoare de 16,8 miliarde de dolari, inclusiv Amazon.com Inc, Google parent Alphabet Inc și Facebook Inc.

Într-o notă mai strălucitoare, grupul a raportat, de asemenea, că portofoliul de investiții al gigantului său Fond de viziune nu mai valorează mai puțin decât costul datorită unei creșteri ample a evaluărilor tehnologice.

Investiția Vision Fund de 75 de miliarde de dolari în 83 de startup-uri avea o valoare de 76,4 miliarde de dolari la sfârșitul lunii septembrie, a declarat compania într-un dosar.

Grupul a scăzut profitul operațional ca metrică de performanță, citând o trecere de la conducerea afacerilor la investiții tehnologice.

Compania a declarat că venitul net atribuibil acționarilor a fost de 1,88 trilioane de yeni în cele șase luni până în septembrie, o creștere de peste patru ori față de aceeași perioadă a anului precedent.

Aceasta a reflectat în primul rând un câștig legat de fuziunea întreprinderii de portofoliu Sprint și T-Mobile US Inc, a spus acesta.

Conglomeratul japonez a vândut active de bază, cum ar fi participații la gigantul chinez de comerț electronic Alibaba Group Holding Ltd și la compania de telecomunicații interne SoftBank Corp, pentru a strânge bani pentru a rezista pandemiei COVID-19.

A folosit o parte din numerarul său pentru a investi în acțiuni și instrumente financiare derivate listate în SUA, precum și pentru a răscumpăra acțiuni.

Răscumpărările și-au împins prețul acțiunilor la niveluri record, însă diferența persistentă dintre capitalizarea de piață a SoftBank și valoarea activelor sale a lăsat directorii frustrați să gândească planurile de a face grupul privat, a raportat Reuters în septembrie.

Dimpotrivă, intenționează să enumere o companie cu cec necompletat pentru a atrage investiții externe în Fondul său Vision, într-un semn al revenirii încrederii după ce o serie de investiții negative au zguduit câștigurile grupului, a declarat o sursă luna trecută.